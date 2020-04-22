Леся Нікітюк записала хіт про карантин спільно з українським гуртом: слухайте пісню Stay at Home

Популярна телеведуча Леся Нікітюк продовжує свою музичну кар'єру. В ізоляції вона записала трек про дотримання карантину спільно з гуртом PATSYKI Z FRANEKA. Англомовна пісня отримала назву Stay at Home та вкотре нагадала світу про необхідність залишатися вдома.

Українська телеведуча не витрачає час в ізоляції даремно. Леся Нікітюк не лише розвиває особистий блог, а й опановує нову для себе професію співачки. У колаборації з музичним гуртом PATSYKI Z FRANEKA вона записала трек Stay at Home на актуальну тему – дотримання карантинного режиму.

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Для Нового каналу Леся Нікітюк розповіла, що музиканти запропонували їй співпрацю лише два тижні тому, а сьогодні цим ритмічним хітом можуть насолоджуватися прихильники. Пісня Stay at Home була записана всього за дві години дистанційно, адже зірки власним прикладом доводять важливість залишатися вдома.

Stayathome – це має бути позиція кожного відповідального громадянина нашої країни,

– зауважила Леся Нікітюк.

У той же час автори синглу гурт PATSYKI Z FRANEKA зазначили, що головний меседж пісні – варто залишатися вдома сьогодні, аби мати щасливе завтра. Цілком прогнозовано, якщо українці будуть дотримуватися цього принципу щодня в умовах загальнонаціонального карантину, то вже скоро суспільство зможе повернутися до звичного життя та стабільності.

Леся Нікітюк та PATSYKI Z FRANEKA – Stay at Home: слухайте пісню онлайн

Нагадаємо, що раніше Леся Нікітюк вже мала музичний досвід. Ведуча випустила першу сольну пісню "Ями", яка стала саундреком до проєкту "Le Маршрутка". Лірична пісня "Ями" розповідає романтичну історію кохання, на заваді якій стали звичайні "ями на дорогах та розведені мости".