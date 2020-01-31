Леся Нікітюк засвітила груди без бюстгальтера в екстримально обтислій сукні

Улюблениця мільйонів українських телеглядачів відправилася на розкішний курорт до Об'єднаних Арабських Еміратів. Вона вже неодноразово демонструвала власне тіло у купальнику, проте цього разу вирішила приголомшити образом у кислотній сукні.

Чимало кадрів у профілі популярної телеведучої викликають шквал захвату в мережі. Проте, якщо до відвертих фото у купальниках та до звабливих декольте фоловери вже звикли, то виходи Лесі Нікітюк без білизни стали справжнім шоком.

Гаряча тема: Леся Нікітюк показала пікантне фото з відпочинку

За тривалий час відпочинку в сонячних ОАЕ галерея зірки українського шоу-бізнесу збагатилася не на жарт. Вона не соромиться афішувати особисте життя в мережі та ділитися кумедними історіями та кадрами. Її прихильники незмінно чекають нових гарячих знімків.

Леся опублікувала фото, на якому вона позує стоячи у хвилях бурхливої Персидської затоки. Дівчина позує в ультракороткій сукні трендового неонового кольору з широкою бретелькою на одне плече, яка щільно облягає її стрункі форми. Ведуча постала без білизни, що дозволило користувачам розгледіти соски. Цю деталь сама комедійна артистка не могла оминути увагою.

Хотілося б написати: "Це моя круїзна колекція #ѕамашила, яка скоро завоює світ!" Оооо вже написала,

– написала Нікітюк.

Під дописом фани розмістили десятки захопливих коментарів, адже така сексапільність не залишить байдужими навіть зіркових колег. Так, відомий радіоведучий Слава Дьомін написав: "Жіночко, у вас щось торчить", на що Леся Нікітюк відповіла з гумором: "То годувальниці". Пропонуємо переглянути, як триває відпочинок знаменитої української телеведучої.