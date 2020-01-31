24 канал техно Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar покер
more

Леся Нікітюк засвітила груди без бюстгальтера в екстримально обтислій сукні

175 Читать новость на русском
Леся Нікітюк / Instagram / @lesia_nikituk

Улюблениця мільйонів українських телеглядачів відправилася на розкішний курорт до Об'єднаних Арабських Еміратів. Вона вже неодноразово демонструвала власне тіло у купальнику, проте цього разу вирішила приголомшити образом у кислотній сукні.

Чимало кадрів у профілі популярної телеведучої викликають шквал захвату в мережі. Проте, якщо до відвертих фото у купальниках та до звабливих декольте фоловери вже звикли, то виходи Лесі Нікітюк без білизни стали справжнім шоком. 

Гаряча тема: Леся Нікітюк показала пікантне фото з відпочинку

За тривалий час відпочинку в сонячних ОАЕ галерея зірки українського шоу-бізнесу збагатилася не на жарт. Вона не соромиться афішувати особисте життя в мережі та ділитися кумедними історіями та кадрами. Її прихильники незмінно чекають нових гарячих знімків.

Леся опублікувала фото, на якому вона позує стоячи у хвилях бурхливої Персидської затоки. Дівчина позує в ультракороткій сукні трендового неонового кольору з широкою бретелькою на одне плече, яка щільно облягає її стрункі форми. Ведуча постала без білизни, що дозволило користувачам розгледіти соски. Цю деталь сама комедійна артистка не могла оминути увагою. 

Хотілося б написати: "Це моя круїзна колекція #ѕамашила, яка скоро завоює світ!" Оооо вже написала,
– написала Нікітюк. 

Під дописом фани розмістили десятки захопливих коментарів, адже така сексапільність не залишить байдужими навіть зіркових колег. Так, відомий радіоведучий Слава Дьомін написав: "Жіночко, у вас щось торчить", на що Леся Нікітюк відповіла з гумором: "То годувальниці". Пропонуємо переглянути, як триває відпочинок знаменитої української телеведучої. 

 

Окупанти понаставляли "чорних вдів" на Донбасі: фото забороненого озброєння
сьогодні
7341
Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Еротика Леся Нікітюк
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
сьогодні 11:27 Весілля у високосний рік: чи можна одружуватися у 2020 році
Квітослава Туз 52754
30 січня 16:26 Фільми про підлітків, школу, дружбу та любов: найкраща добірка
Юлія Турелик 1245
30 січня 16:00 День народження Всеволода Нестайка: що відомо про класика дитячої літератури
Юлія Турелик 675
30 січня 11:49 Високосний 2020 рік: заборони та народні прикмети
Квітослава Туз 34701
28 січня 16:00 Інтерв'ю з Брією Блессінг: Я думала, що вже не вийду заміж
Юлія Девда 3712
Новини
Більше новин
Залиште відгук