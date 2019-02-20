Леся Нікітюк засвітила кільце на безіменному пальці: фото

Популярна українська телеведуча Леся Нікітюк, яка днями розійшлась зі своїм коханим, заінтригувала шанувальників у мережі фотографією з кільцем на безіменному пальці.

Відповідне фото Леся опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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На знімку Нікітюк позує у вечірній сукні з букетом рожевих троянд. Цікавою деталлю стало саме кільце, яке більше схоже на обручку, на безіменному пальці правої руки телеведучої.

"І мені все одно, скільки буде лайків", – підписала світлини зірка.

Додамо, що раніше Леся Нікітюк повідомила про зміни в особистому житті: вона розійшлася з бойфрендом, якого для преси називала "сусідом".



Леся Нікітюк / Instagram / @lesia_nikituk



Леся Нікітюк / Instagram / @lesia_nikituk