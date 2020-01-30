Леся Нікітюк засвітила пишні груди в купальнику: гарячі фото

Українська телеведуча Леся Нікітюк вирішила не чекати сніжної погоди в Києві, а влаштувати собі спекотний відпочинок в ОАЕ. Зірка оселилась на одному з елітних островів, звідки публікує гарячі фото в купальнику.

Порцією нових сексуальних кадрів вона поділилась у своєму популярному блозі, за яким стежать понад 3,1 мільйона людей. Тому Лесю Нікітюк можна сміливо назвати не тільки "богинею ламінату", але й інстаграму. Своїх прихильників зірка не розчаровує: навіть під час відпустки вона активно ділиться приватними кадрами, підігріваючи цікавість публіки до свого життя.

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Не оминає увагою телеведуча й можливості похизуватись своїм розкішним тілом. 30 січня Леся Нікітюк опублікувала фото, на якому постала у золотистому роздільному купальнику. Крихітне бікіні ледве прикривало груди зірки, що виглядало дуже сексуально.

Як сфотографувати саму себе? Записуйте, поки я добра. Виставляєте таймер на фото (10 секунд), натискаєте пуск і швидко засовуєте телефон в пісок до середини. Фото готове,

– з гумором поділилась лайфхаком Леся Нікітюк, показавши результат.

Відомо, що до ОАЕ телеведуча поїхала зі своєю близькою подругою – співачкою Лією Лі. Обидві красуні мають чудове почуття гумору, тому не втримались від публікації курйозного кадру. Леся Нікітюк та Лія Лі показали на пляжі животи, як під час вагітності. "Не пощастило з фігурою, пощастило з подругою", – підписала фото телезірка.