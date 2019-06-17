Леся Нікітюк засвітила пружні сідниці в купальнику: сексуальне фото

Популярна українська телеведуча Леся Нікітюк похизувалась гарячим кадром із відпочинку. Зірка засвітила пружні сідниці у стильному купальнику, що розбурхало мережу.

Леся Нікітюк активно розвиває свою кар'єру телеведучої. Днями знаменитість похизувалась, що підписала контракт на черговий розважальний проект, який зможе отримати шалену популярність. Деталей Леся Нікітюк не розголошувала, однак залюбки анонсувала, що його можна буде переглянути вже восени 2019 року.

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Та поки зйомки ще не розпочались, Леся Нікітюк знайшла час для відпочинку. Цього разу телеведуча відмовилась від поїздки за кордон, надавши перевагу комплексу, що на Київщині. Запальна Леся Нікітюк показала свій новий коричневий купальник, який підкреслив її струнку талію та пружні сідниці.

Позувала Леся Нікітюк на фоні куща з рожевими трояндами, що додало романтичності її гарячому образу.



Телеведуча Леся Нікітюк / Instagram / @lesia_nikituk

Ймовірно, знімок для телеведучої зробила її подруга – співачка Лія Лі. Артистка опублікувала подібне фото в купальнику, зроблене на території столичного відпочинкового комплексу. Знаменитість теж позувала спиною до камери, демонструючи підкачані сідниці.



Співачка Лія Лі / Instagram / @liya_li__



Леся Нікітюк на відпочинку з подругою / Instagram / @liya_li__