Леся Нікітюк засвітила стрункі ноги в коротких шортах: фото
Популярна українська телеведуча Лесі Нікітюк, яку інколи порівнюють з італійською блогеркою К'ярою Ферраньї, зачарувала шанувальників у соціальних мережах першими літніми світлинами.
Нове фото Нікітюк опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
Читайте також: У шкіряній міні-спідниці: Леся Нікітюк показала стильний образ на літо
Знаменитість на знімку позує на балконі з журналом глянцевого журналу Pink, для якого Леся знялася для обкладинки.
У підписі вона зазначила, що бути на обкладинці цього видання – мрія. Для фото зірка приміряла коротку сукню у стилі мілітарі, оголивши довгі та стрункі ноги. Волосся Нікітюк розпустила та завершила образ чорними сонцезахисними окулярами.
"Схудла", "Яка ж ти красуня", – пишуть шанувальники у мережі.
Леся Нікітюк / Instagram / @lesia_nikituk
Леся Нікітюк / Instagram / @lesia_nikituk
Напередодні Леся Нікітюк показала звабливе фото з Одеси, на якому вона продемонструвала пишні груди у чорному купальнику.
Леся Нікітюк / Instagram / @lesia_nikituk