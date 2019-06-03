Леся Нікітюк засвітила стрункі ноги в коротких шортах: фото

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Леся Нікітюк
Леся Нікітюк / Instagram / @lesia_nikituk

Популярна українська телеведуча Лесі Нікітюк, яку інколи порівнюють з італійською блогеркою К'ярою Ферраньї, зачарувала шанувальників у соціальних мережах першими літніми світлинами.

Нове фото Нікітюк опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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Знаменитість на знімку позує на балконі з журналом глянцевого журналу Pink, для якого Леся знялася для обкладинки.

У підписі вона зазначила, що бути на обкладинці цього видання – мрія. Для фото зірка приміряла коротку сукню у стилі мілітарі, оголивши довгі та стрункі ноги. Волосся Нікітюк розпустила та завершила образ чорними сонцезахисними окулярами.

"Схудла", "Яка ж ти красуня", – пишуть шанувальники у мережі.

Леся Нікітюк
Леся Нікітюк / Instagram / @lesia_nikituk

Леся Нікітюк
Леся Нікітюк / Instagram / @lesia_nikituk

Напередодні Леся Нікітюк показала звабливе фото з Одеси, на якому вона продемонструвала пишні груди у чорному купальнику.

Леся Нікітюк
Леся Нікітюк / Instagram / @lesia_nikituk

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Теги: Новини України LifeStyle Леся Нікітюк
Джерело: LifeStyle 24
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