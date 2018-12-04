Леся Нікітюк засвітила струнку фігуру в купальнику: гарячі кадри

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Леся Нікітюк показала фото в купальнику
Леся Нікітюк показала фото в купальнику / Instagram / @lesia_nikituk

Українська телеведуча Леся Нікітюк вирішила зробити перерву у зйомках та податись на відпочинок. Для цього зірка обрала розкішні Об'єднані Арабські Емірати.

Харизматична Леся Нікітюк мала досить вдалий рік. Зірка засвітилась у популярних шоу та зуміла поєднати кілька телепроектів. Зокрема, Леся Нікітюк щотижня тренувалась до випусків "Танці з зірками 2018" та складала компанію Сергію Притулі у "Хто зверху?" Після таких насичених буднів ведуча вирішила зробити паузу, подавшись на відпочинок. 

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Я 6 місяців гарувала без вихідних! Тому не дивуйтесь, що тепер в моєму Instagram буде багато їжі, сонця, шопінгу та моря,
– анонсувала Леся Нікітюк. 

Спершу зірка заінтригувала прихильників знімком зі столичного аеропорту. Леся Нікітюк позувала у стильному вбранні на фоні летовища. 

 

Згодом кумедна телеведуча все ж зізналась, яку країну вона обрала для омріяного відпочинку. Леся Нікітюк "не поскупилась" та відвідала Об'єднані Арабські Емірати, які вважаються одним із найдорожчих туристичних місць. Зірка показала перші кадри з сонячного курорту, засвітивши струнку фігуру в темному купальнику. 

Без Photoshop, – з гумором написала вона. 

 

Окрім цього, телеведуча опублікувала кількасекундне відео, на якому вона в чорній пляжній накидці та купальнику крокує поміж двох басейнів. Спокусливий образ Лесі Нікітюк приголомшив її прихильників. 

 

Теги: LifeStyle Леся Нікітюк ОАЕ відпочинок
Джерело: 24 Канал
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