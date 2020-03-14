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Леся Ніктюк засвітила оголені груди під час зйомки: фото 18+

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Леся Нікітюк позувала оголеною / Instagram / @lesia_nikituk

Народна улюблениця завоювала симпатію глядачів завдяки своїй невимушеності та відкритості. Проте Леся Нікітюк вкотре демонструє, що вона готова оголювати не лише власну душу, а й тіло. Так, телеведуча позувала оголеною.

Знаменита телеведуча досить активно розвиває особистий блог у соціальних мережах. Вона часто ділиться не лише закулісним життям, а й розкриває особисті таємниці – від режиму харчування до власних розкішних апартаментів. 

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Проте не менш обговорювана тема на сторінках її інстаграму – зовнішність та бездоганне тіло, яким вона сміливо хизується за нагоди. Так, Леся Нікітюк позувала у приголомшливій фотосесії подібно до голлівудських зірок. Зірка вже ділилася спокусливими кадрами, проте тепер наважилася показати один з найпікантніших знімків. 

Вона позувала у готельному номері в обтислих лосинах золотого кольору, які підкреслили її стрункі довгі ноги. Для зйомки вона також обрала блузку в тон з широкими рукавами на одне плече. Проте Леся Нікітюк вирішила позувати й без неї, оголивши пишний бюст. Зі світлини, видно, що ведуча прикрила груди руками, проте все ж не соромиться позувати топлес на камеру. 


Леся Нікітюк позувала оголеною / Instagram / @lesia_nikituk

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Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Леся Нікітюк Еротика Новини LifeStyle
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