Лесю Нікітюк розкритикували за її образ на Одеському кінофестивалі: відверті фото

Українська телеведуча Леся Нікітюк стала однією із запрошених гостей 10-го Міжнародного одеського кінофестивалю. На подію вона одягнула ефектну сукню з розрізом від бедра та глибоким декольте, яке оцінили не всі її прихильники.

На Одеський кінофестиваль прибуло чимало зірок, серед яких можливості засвітитись перед спалахами камер не пропустила і телеведуча. На церемонію відкриття вона завітала у сукні рожево-фіолетового відтінку максі-довжини. Блискуче та яскраве плаття пікантно підкреслювало її оголені ноги та частину грудей, через що фанати Лесі в Instagram розділились у думках – чи ця сукня справді є ефектною, чи одним з небагатьох її невдалих виходів. Свій образ вона доповнила бежевими туфлями на підборах, легкими локонами та ніжним макіяжем.

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Леся Нікітюк / Фото Ольга Покровська (канал "Україна")



Леся Нікітюк / Фото Одеський кінофестиваль



Леся Нікітюк / Фото Одеський кінофестиваль

"Леся бажаю бути кращою. Але, не в обіду, плаття – "не альо", "Леся, плаття так собі. А ти клас", "Окремо Леся і окремо плаття – супер. Разом – недобре", "Плаття підкачало", "Обожнюю вас! Але плаття невдале", "Обожнюю тебе, але вбрання... Як? Ти така стильна і народна", "Плаття не до лиця. Аж синя вийшла", "Лесяяя, в тебе такий гарний смак, але ця зачіска і сукня, пробач", – поділились враженнями від сукні її прихильники в коментарях.



Плаття Лесі Нікітюк розкритикували / Instagram / @lesia_nikituk

Однак знайшлись і ті, які порадили Лесі Нікітюк не звертати уваги на нападки хейтерів: "Плаття – шикарне і сама sexy", "Русалка", "Як перлинка", "Словами не передати шикарний образ!", "А мені плаття подобаєтьсяІ Леся як завжди просто вау". Свій коментар залишила навіть Катерина Кухар – українська прима балету: "Моя русалка!"