Уряд Барбадосу планує запустити нову візу на 12 місяців для тих працівників, які можуть працювати дистанційно. Барбадос є безпечним для тривалого перебування на острові, адже за весь час там було зафіксовано всього 98 випадків захворювань коронавірусом, з яких 90 вже одужало. Але також було і 7 летальних випадків, а лікується зараз лише одна людина.

Прем'єр-міністерка країни Міа Моттлі вважає, що люди зараз не планують короткострокові подорожі через обмеження, які постійно змінюються, та 14-денний період ізоляції, який опісля потрібно відбути. Натомість у Барбадосі пропонують зупинитись там на рік, якщо це дозволяє робота, а саму візу в уряді країни називають "барбадоським привітанням". Таким чином у країні намагаються відродити туризм, передає The Insider.

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Де розташований Барбадос?

Наразі таку візу ще допрацьовують і невідомо, коли її запустять. Однак на Барбадос, де народилась знаменита співачка Ріанна і де досі живе її сім'я, можна прилетіти для короткої мандрівки вже з 12 липня. Туристам із країн з високим рівнем ризику (понад 10 000 нових випадків за останні сім днів) потрібно пройти тест на COVID-19 за 72 годин перед від'їздом. Тим мандрівникам, які прилетять з країн із низьким рівнем ризику (менше за 100 випадків за тиждень), можуть пройти тест за тиждень до вильоту.



Ріанна на рідному Барбадосі / Фото з соцмереж

Як і в багатьох інших країнах, тест на коронавірус можна зробити у самому Барбадосі, але поки не будуть відомі його результати, за власний кошт потрібно буде самоізолюватися. Також у тому випадку, якщо тест буде позитивним, туристів ізолюють, а за ними спостерігатимуть представники Міністерства охорони здоров'я.