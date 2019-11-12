Летиція продемонструвала трендовий жакет в аеропорту Мадрида: фото стильного образу

252 Читать новость на русском
Іспанські монархи – Летиція і Філіп IV
Іспанські монархи – Летиція і Філіп IV / Getty Images

Королева Іспанії разом з чоловіком Філіпом IV 11 листопада разом з делегацією відправилась на Кубу в рамках офіційного візиту. Подружжя прибуло в аеропорт, щоб з почестями зійти на борт літака.

Для відправлення у Латинську Америку Летиція обрала стильний look, який схвально оцінили її прихильники та модні критики. Для події 47-річна монархиня обрала чорні брюки прямого крою, туфлі-човники та чорну водолазку. Головним акцентом вбрання став подовжений жакет білого кольору з трендовим принтом "гусячої лапки" від іспанського бренду Uterque. Його ціна складає близько 6 тисяч гривень. Великий прямокутний клатч, легке укладання волосся та лаконічний макіяж завершили образ.

Читайте також: У дизайнерському пальті та капелюшку: розкішний вихід Кейт Міддлтон

Іспанські монархи – Летиція і Філіп IV
Летиція і Філіп IV в Мадриді перед злетом на Кубу / Getty Images

Її чоловік – король Філіп IV – у свою чергу обрав сірий класичний костюм, блакитну сорочку та синю краватку. Пройшовшись з дружиною по червоному хіднику, він піднявся на літак та відправився на західну півкулю.

Іспанські монархи – Летиція і Філіп IV
Летиція і Філіп IV в Мадриді перед злетом на Кубу / Getty Images

Відомо, що літак з королівським подружжям приземлився в гаванському аеропорту ім. Хосе Марті в понеділок увечері на Кубі. Летиція за кілька годин змінила свій образ та одягнула мідісукню з біло-чорними орнаментами, доповнивши look рожевою сумочкою.

Дивіться відео, як Летиція і Філіп IV прибули на Кубу:

Цікаво!  Король Іспанії Філіп VI став першим в історії іспанським монархом, який прибув на Кубу з офіційним державним візитом.

Варто додати, що візит заплановано в рамках святкування 500-річчя від дня заснування сьогоднішньої столиці острова – Гавани. 

blog_ava
5 продуктів, які не можна ні в якому разі їсти на голодний шлунок
сьогодні
7365
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Стиль і мода Мода Королівська сім'я Летиція, королева Іспанії Куба
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
"Сирота Бруклін": кіно Едварда Нортона з ним же у головній ролі
сьогодні 10:37 "Сирота Бруклін": кіно Едварда Нортона з ним же у головній ролі
Юлія Ліпенцева 192
Куди піти у Києві у листопаді: афіша найцікавіших подій
11 листопада 20:02 Куди піти у Києві у листопаді: афіша найцікавіших подій
Уляна Журба 709
"Доктор Сон": продовження культового "Сяйва"
11 листопада 14:22 "Доктор Сон": продовження культового "Сяйва"
Юлія Ліпенцева 501
Ексклюзив: співак триб'ют-шоу Адріано Челентано виступив у Львівській опері з прапором України
11 листопада 11:55 Ексклюзив: співак триб'ют-шоу Адріано Челентано виступив у Львівській опері з прапором України
Анастасія Манюхіна 3330
Жінки секс-символа "Титаніка": з якими голлівудськими зірками крутив романи Леонардо Ді Капріо
11 листопада 11:21 Жінки секс-символа "Титаніка": з якими голлівудськими зірками крутив романи Леонардо Ді Капріо
Юлія Турелик 4557
Новини
Більше новин
Залиште відгук