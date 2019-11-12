Летиція продемонструвала трендовий жакет в аеропорту Мадрида: фото стильного образу

Королева Іспанії разом з чоловіком Філіпом IV 11 листопада разом з делегацією відправилась на Кубу в рамках офіційного візиту. Подружжя прибуло в аеропорт, щоб з почестями зійти на борт літака.

Для відправлення у Латинську Америку Летиція обрала стильний look, який схвально оцінили її прихильники та модні критики. Для події 47-річна монархиня обрала чорні брюки прямого крою, туфлі-човники та чорну водолазку. Головним акцентом вбрання став подовжений жакет білого кольору з трендовим принтом "гусячої лапки" від іспанського бренду Uterque. Його ціна складає близько 6 тисяч гривень. Великий прямокутний клатч, легке укладання волосся та лаконічний макіяж завершили образ.

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Летиція і Філіп IV в Мадриді перед злетом на Кубу / Getty Images

Її чоловік – король Філіп IV – у свою чергу обрав сірий класичний костюм, блакитну сорочку та синю краватку. Пройшовшись з дружиною по червоному хіднику, він піднявся на літак та відправився на західну півкулю.



Летиція і Філіп IV в Мадриді перед злетом на Кубу / Getty Images

Відомо, що літак з королівським подружжям приземлився в гаванському аеропорту ім. Хосе Марті в понеділок увечері на Кубі. Летиція за кілька годин змінила свій образ та одягнула мідісукню з біло-чорними орнаментами, доповнивши look рожевою сумочкою.

Дивіться відео, як Летиція і Філіп IV прибули на Кубу:

Цікаво! Король Іспанії Філіп VI став першим в історії іспанським монархом, який прибув на Кубу з офіційним державним візитом.

Варто додати, що візит заплановано в рамках святкування 500-річчя від дня заснування сьогоднішньої столиці острова – Гавани.