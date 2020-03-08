Летиція з'явилася на жіночому футбольному матчі: стильний образ королеви

Королева Іспанії незмінно вражає своїми елегантними образами на публічних заходах, якими переповнений її щільний графік. Так, у Міжнародний жіночий день Летиція постала на фіналі Кубка королеви 2020 жіночої футбольної ліги. Для заходу вона обрала вбрання у класичному стилі.

Свого часу королева Іспанії відстоювала права жінок на рівноправну участь у світовому спорті. Знаково, що фінальна гра жіночих футбольних команд вібулася саме сьогодні, 8 березня. Ініціативу підтримала й сама Летиція, яка продемонструвала елегантний look.

Читайте також У штанному костюмі: королева Летиція повторила елегантний образ

Вона зробила ставку на класику, яка безпрограшно пасувала під тематику спортивного заходу. На ній вільні штани пісочного кольору з високою талією та широким поясом, який підкреслив витончену фігуру. Їх Летиція поєднала з повітряною шовковою блузкою кремового відтінку та коричневими шкіряними туфлями на підборах, які гармоніювали з іншими еленентами аутфіту.

Лаконічними стали й прикраси, якими королева доповнила образ, – сережки та золота каблучка. Незмінною залишилася легка укладка та денний макіяж, якій підкреслив риси її обличчя. Варто наголосити, що Летиція – прихильниця принципу свідомого використання одягу. Пресі вдалося пригадати, що штани, які вона обрала для сьогоднішнього виходу, в її гардеробі збереглися ще з 2018 року.



Королева Летиція на фіналі Кубка королеви 2020 жіночої футбольної ліги / Getty Images



Королева Летиція на фіналі Кубка королеви 2020 жіночої футбольної ліги / Getty Images