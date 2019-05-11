Летиції Касті – 41: шлях до успіху французької красуні з немодельним ростом

Здається, перший крок до успішної кар'єри моделі – це зовнішня краса і відповідні параметри. Однак француженка Летиція Каста стала черговим доведенням теорії, що головне вміти користуватися власним шармом і розвивати свою харизму. Про те, як дівчина з ростом 169 сантиметрів отримала статус супермоделі і до 41 року реалізувалася у всіх можливих галузях – читайте далі у нашому матеріалі.

15-річна дівчинка з маленького французького міста, площа якого складає не більше, ніж 10 квадратних кілометрів, отримала щасливий квиток у майбутнє за найбільш незвичайних обставин.

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Під час подорожі з батьками Летицію Касту помітив знаменитий і успішний на той час фотограф Фредерік Круссо. Він запропонував їй просто пофотографуватися, аргументувавши це тим, що у неї фотогенічна зовнішність. Дівчина відповіла згодою і після того її життя більше не мало шансу стати таким, як раніше. Її знімки обговорювали найзнаменитіші фотографи, про неї запитували представники модельних агентств і з нею хотіли співпрацювати усі місцеві модельєри.

Я не вірю в Бога, але, дивлячись на Летицію, готова переглянути свої переконання,

– сказала про Летицію Касту знаменита модельєрка Вів'єн Вуствуд.



Перша зйомка Летиція Касти з фотографом / Pinterest

Після цього Летиція почала активно працювати над собою, адже у її планах була перемога у конкурсі краси. Того ж року, у 1993 році, вона таки отримала бажану корону і здобула титул "Міс Лумйо".

З того часу, зі своїх юних 15-ти років, Летиція Каста не знала слова "відпочинок". Як кожна дівчина, вона відчула жагу до більшого, кращого, іншого світу. Вона почала отримувати чимало пропозицій щодо співпраці, однією з яких став всесвітньо відомий бренд Guess. У тому ж самому році 15-річна француженка знялася для його рекламної кампанії. Її старанна праця протягом трьох наступних років була заміченою та оціненою – її запросили знятися для обкладинки Elle Paris і запропонували стати "ангелом" знаменитого білизняного бренду Victoria's Secret.

Це був успіх. Дівчина з маленького французького містечка, з ростом 169 сантиметрів і далеко не модельною вагою отримала одну з найпрестижніших пропозицій, про яку мріють всі моделі світу.



Летиція Каста у 1996 році, "ангел" Victoria's Secret / Getty Images

Попри те, що на подіум від популярної марки Victoria's Secret Летиція виходила у крихітній білизні, їй, як кожній дівчині, були властиві комплекси, про які вона наважилася розповісти лише кілька років тому. В одному зі своїх інтерв'ю вона зізналася, що у школі соромилася свого тіла і вважала недоліками те, що тепер є її перевагами.

У мене виросли груди в той час, коли мої подруги були рівними, як пральні дошки. Наді мною весь час сміялися і жартували в школі. На уроках ті, хто сидів позаду, частенько плескали лямками мого бюстгальтера. Уявляєте, учитель розповідає щось, в класі тиша, а тут лунає гучне клацання! Було прикро і соромно до сліз. Я так соромилася свого тіла! Хлопчиків взагалі обходила стороною, мені здавалося, що я некрасива і ніколи не зможу їх зацікавити,

– зізналася Летиція Каста.

Ймовірно, саме через насмішки однокласників і цькування однолітків зірка стала різкою і непохитною у своєму виборі. Їй довелося навчитися стояти за себе навіть тоді, коли ти зовсім одна. Тому, ставши знаменитою Летиція Каста одразу дала зрозуміти, що вона активно захищатиме жінок, їхні права і не соромитиметься про це говорити. Однак сама себе феміністкою не вважає, каже, що це її природа і такою вона себе відчуває.

Я не феміністка, я жінка! Треба, щоб жінки не боялися своєї природи, свого місця. Адже не в агресії і не в ненависті до чоловіків вихід зі складної ситуації. Як взагалі можна дати комусь владу над іншим? Ми відповідальні лише перед собою. Ми досить дорослі, щоб вчасно сказати, чого ми хочемо і чого не хочемо,

– заявила Летиція Каста.



Летиція Каста / Tatler

Важливі істини намагається донести до фанатів топ-модель, яка після піку популярності на подіумах вирішила спробувати себе у кіноіндустрії. Вона пояснила свій поклик до зміни професії тим, що часто до моделей ставляться як до манекенів з одягом і їй хочеться довести, що вони можуть значно більше, ніж позувати в модному одязі.

За часів своєї популярності серед модельєрів вона завжди намагалася залишатися частиною свого клану, чим забороняла думати про себе, як про річ і вирішила стати актрисою, щоб показати себе світові з іншого боку – якось відкрила таємницю Летиція Каста.

Наразі, вона знялася у багатьох фільмах, але не має наміру припиняти кар'єру актриси навіть попри те, що давно визнана жінкою, яка несвідомо змогла внести чимало коректив у різних галузях, у тому ж числі у світі fashion. Дівчину з нестандартними формами і яскравою зовнішністю завжди пам'ятатимуть як цілеспрямовану і впевнену у собі бунтарку. Проте, коли йдеться про 1990-ті та теперішній час, Летиція зізнається, що тоді було легше пробити собі шлях до успіху і виокремитися навіть з нестандартними формами.

Суспільство вимагає від моделі вбудуватися в матрицю, прийняти потрібну форму. Коли я починала, це було складно. Зараз ще складніше. Мода стала набагато суворішою, навіть жорстокою,

– сказала Летиція Каста.

Пізніше вона згадала часи, коли вона лише ступала на доріжку успіху. За її словами, тоді у житті моделей було більше романтики і водночас більше рамок. Однак, будучи музою знаменитого модельєра Ів Сена-Лорана, вона все одно його соромилася.

"Я ледь наважувалася з ним говорити. І він, схоже, теж. Але виголосив дві або три фрази, які висвітлили все моє життя. У перший раз в житті чоловік сказав мені, що я красива. Батько мені такого ніколи не говорив. Він тільки хвилювався за мене. Набагато більше, ніж за брата. А мені це було так важливо. Тобі п'ятнадцять, і ти не розумієш, що відбувається в голові. Ти ще дитина, але вже живеш в тілі жінки ... Тобі весь час говорять: будь уважна, не роби цього, не роби того, не засиджуйся в компаніях. Начебто дівчаткам годиться менше довіри, ніж хлопчикам", – ділилася досвідом Летиція Каста.



Летиція Каста / Getty Images

І до сьогодні вона не може зрозуміти такої надлишкової уваги батьків лише до неї, адже сама виховує трьох дітей і кожному з них намагається віддати однакову частину себе. Коментувати те, які риси характеру хоче передати 17-річній Сатін і 9-річній Афіні, а також, як прищеплює їм жіночну поведінку Летиція Каста не завжди погоджується, адже на її думку, вони окремі особистості і повинні бути собою. Але от 12-річний Орландо повинен вирости справжнім чоловіком.

Чому всі хочуть знати, які уроки жіночності я даю своїм дівчатам? Та ніяких! Ми такі різні, і вони такі прекрасні в своїй несхожості, в своїй унікальності, що мені залишається просто насолоджуватися їх неповторною красою. Поки у мене вистачає мудрості дозволяти Сатін та Афіні йти своїм шляхом, шукати свої ідеали,

– заявила Летиція Каста.