Лев Лещенко вилікувався від коронавірусу

Відомий радянський артист Лев Лещенко разом із дружиною вилікувався від коронавірусу. Повторний тест на COVID-19 показав негативний результат, проте лікування ще триває.

26 березня Льва Лещенка госпіталізували з підозрою на коронавірус, а вже наступного дня хворобу підтвердили. Сьогодні, 5 квітня, знаменитість поширив публікацію на особистій сторінці в інстаграмі, в якій зазначив, що виписується лікарні разом із дружиною Іриною.

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Подружжя лікувалося в московському селищі Комунарка. Наразі у Льва ще є ознаки запалення легень і він продовжить курс лікування вдома, проте повторний тест на коронавірус показав негативний результат.

Висловлюємо подяку всьому колективу медиків лікарні. Дякуємо за наше лікування. Слухайте лікарів, дотримуйтесь карантину. Нас з Іриною виписують,

– написав Лещенко.

Нагадаємо, 11 березня 78-річний Лев Дешенко повернувся із США після чого відчув перші симптоми хвороби. Разом із 65-річною дружиною Іриною він 10 днів пробув на самоізоляції. Пізніше подружжя самостійно звернулося до лікарів, але ті відмовилися оглянути їх вдома. Згодом тести на коронавірус показали позитивний результат, а Лев пробув в реанімації з двостороннім запаленням легень, яке спричинив COVID-19.

Станом на 6 квітня у світі зафіксували 1 287 112 випадків коронавірусу. Від хвороби померли 70 527 людей. Вдалося одужати 271 882 інфікованим. Найбільше заражень виявили у США – 336 851. Людей закликають залишатися вдома, а при перших симптомах захворювання звертатися до сімейного лікаря.



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