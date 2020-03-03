Лейпцизьку книжкову виставку в Німечинні скасували через коронавірус

Німецьку книжкову виставку, яка мала відбутися з 12 по 15 березня, довелося скасувати через епідемію коронавірусу в світі. Організатори таким чином намагаються запобігти поширенню захворювання в країні.

Коронавірус дає про себе знати у всіх сферах людської діяльності. Через недугу вже скасували низку модних показів, відмінили культурні виставки та перервали спортивні змагання. Сьогодні, 3 березня, стало відомо про те що у німецькому містечку Лейпциз не буде заплановоної книжкової виставки.

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Виставка повинна була відбутися з 12 по 15 березня 2020 року. Разом із нею скасували усі заходи та фестиваль читання Manga Comic Con.

Коронавірус Covid-19 вперше був зафіксований наприкінці грудня 2019 році в китайському місті Ухані, населення якого складає 12 мільйонів осіб. Згодом Всесвітня організація охорони здоров'я визнала захворювання надзвичайною ситуацією міжнародного масштабу. Станом на 3 березня вірус зафіксований у більш, ніж 60 країнах світу. Випадки коронавірусу підтвердилися у 90 тисяч людей, з яких померли 3 тисячі, а одужали – 50 тисяч.

Сьогодні перший випадок зараження коронавірусом Covid-19 зафіксували в Україні. Його виявили в Чернівцях, в чоловіка, який нещодавно прилетів з Італії, де подорожував разом із дружиною. Вона та ще 5 прикордонників, які мали контакт із хворим, зараз перебувають на самоізоляції.



Факти та міфи про коронавірус / інфографіка 24 каналу