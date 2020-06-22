Популярна українська співачка Тіна Кароль вкотре розбурхала уяву шанувальників пікантним фото. Зірка постала перед камерою, лежачи на підлозі у спокусливому вбранні.

Світлиною артистка поділилася на особистій сторінці в інстаграмі. Тіна не боїться оприлюднювати провокативні кадри та щоразу привертає до себе увагу.

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Вона поширила в мережі кадр з фотосесії, якою вже ділилася з підписниками. Знаменитість позувала у фіолетовому костюмі, який складався з топу на одне плече та спідниці. У такому образі виконавиця продемонструвала оголений живіт. Доповнила look стильними світлими босоніжками на підборах. Волосся Кароль вклала у звичні локони, а на обличчі зробила макіяж в нюдових відтінках.

Співачка полюбляє показувати на камеру жіночність та привабливість. Ця фотосесія не стала винятком. Вона зображена, лежачи на підлозі, у сексуальній позі. На обличчя Кароль падали сонячні проміння, що додавали знімку особливого шарму.



Звабливий образ Тіни Кароль / Instagram / @tina_karol