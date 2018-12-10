Лежати теж треба красиво: Емілі Ратажковскі опублікувала спокусливе фото в мініатюрному бікіні

Одна з найпопулярніших моделей світу не дає своїм шанувальникам засумувати за гарячими знімками у відвертій білизні чи купальних костюмах від власного бренду.

Новий знімок, у спокусливому купальному костюмі, Емілі Ратажковскі опублікувала на своїй сторінці в Instagram. До слова, вона відверто зізналась, що їй подобається робити такі знімки та залишати їх на своїй сторінці, тому що вона вважає свій Instagram-акаунт, так званим, сексуальним журналом феміністки.

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На новій світлині Емілі Ратажковскі сексуально позує на лежаку, застеленому матрацом і рушником, в білосніжному купальному костюмі від свого бренду Inamorata Swim. Біля неї стоїть великий криштальний келих, від якого утворилась гарна тінь біля ніг моделі. Вона примхливо прикриває обличчя руками, таким чином ховаючись від сонця. Білий крихітний бюстгальтер та тонкі бікіні неймовірно личили до бронзової засмаги Емілі.



Емілі Ратажковскі спокусливо засмагає / Instagram / @emrata