Ліам Гемсворт познайомив свою дівчину з батьками: з'явились фото

Голлівудський актор Ліам Гемсворт рішуче налаштований у стосунках з 21-річною моделлю Габріелою Брукс. Днями він приїхав з обраницею до Австралії, де познайомив дівчину з батьками.

Як повідомляє The Daily Mail, після гучного розлучення з Майлі Сайрус 29-річний Ліам Гемсворт взявся активно налагоджувати особисте життя. У жовтні 2019 року його помітили на побаченні з акторкою Медісон Браун. Та, як виявилось, із зіркою у нього не склались стосунки, адже на зустрічі з батьками Ліам Гемсворт з'явився у супроводі австралійської моделі Габріели Брукс.

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Габріела Брукс та Ліам Гемсворт в Австралії / The Daily Mail

Знайомство нової пасії з родичами відбулось у п'ятницю, 13 грудня, в Сіднеї. Зірки обрали один з популярних ресторанів Сіднею, де провели обід. Згідно з фото, які опублікував таблоїд, Габріела Брукс дуже сподобалась батькам австралійця. На зустріч з ними модель прийшла у скромній майці та джинсах із завищеною талією. Дівчина упродовж всього обіду усміхалась та підтримувала розмову з батьками Ліама.

Ймовірно, пара святкуватиме Різдво у родинному маєтку актора. Ліам Гемсворт завершив зйомки у Торонто, тому не має наміру повертатись до Канади.



Ліам Гемсворт познайомив батьків з новою дівчиною / The Daily Mail



Нова дівчина Ліама Гемсворта / The Daily Mail



Колишній чоловік Майлі Сайрус закрутив роман з моделлю / The Daily Mail

Що відомо про розлучення Гемсворта та Сайрус?

Розрив стосунків Майлі Сайрус та Ліама Гемсворта став найбільш резонансним у 2019 році. Вперше про це заговорили на початку серпня 2019 року. Інсайдери розповідали, що зіркова пара не змогла вжитись в одному будинку. Саме це, за їхніми даними, було причиною для розірвання шлюбу, що протривав усього 8 місяців. Після такої резонансної заяви у мережі з'явились перші знімки Майлі Сайрус з блогеркою Кейтлін Картер, де вони обіймались та цілувались.



Лесбійське кохання артистки настільки обурило Ліама Гемсворта, що він того ж дня подав документи на розлучення. Актор виїхав до Австралії, де пробув у колі своїх родичів. Перед від'їздом він звернувся до журналістів та прихильників з проханням не втручатись у його особисте життя і з розумінням віднестись до приватності в складний час.



Наразі Майлі Сайрус зустрічається зі співаком Коді Сімпсоном. Артистка живе з ним у маєтку в Лос-Анджелесі та вже також познайомила з батьками.