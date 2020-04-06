24 Канал Техно Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Освіта Likar Покер Дизайн Афіша
more

Ліам Гемсворт вперше розповів, як пережив розлучення із Майлі Сайрус

- Читать новость на русском
Ліам Гемсворт та Майлі Сайрус / Фото: Getty Images

Про розлучення американської співачки Майлі Сайрус та австралійського актора Ліама Гесмворта стало відомо вкінці січня цього року. Чоловік вперше зізнався, що пережити розрив стосунків з коханою його допомогти активні заняття спортом.

30-річний Ліам раніше не коментував, як почувався після розставання з Майлі. Проте нещодавно знаменитість прикрасив обкладинку видання Men's Health дав відверте інтерв'ю, в якому розповів, що після розлучення почав займатися спортом, для того, щоб відволіктися.

Читайте також: Майлі Сайрус із бойфрендом привезли безкоштовний обід лікарям в Лос-Анджелесі: фото

Ліам каже, що протягом останніх шести місяців намагається триматися на рівні та зберігати баланс. Фізичні вправи для нього мали дуже велике значення.

Також для того, щоб забути кохану, актор з головою поринув в роботу. Зараз зірка "Голодних ігор" грає смертельно хвору людину, яка бере участь у грі на вижтивання в серіалі Most Dangerous Game. За сценарієм  Гемсворту доводиться багато бігати, що також позитивно впливає на його фізичну форму.

Під час знімань я багато бігав вулицею. Але це круто, бо змушує мене рухатися далі. Я долав по 10 кілометрів на день. Раніше ніколи такого не робив,
– каже Ліам.

Що відомо про стосунки Майлі Сайрус та Ліама Гемсворта? Майлі та Ліам вперше зустрілися на зйомках фільму "Остання пісня" в 2009 році. Вони зустрічалися три роки, після чого актор зробив пропозицію Сайрус. В 2013 році закохані розійшлися, проте невдовзі відновили стосунки. 23 грудня 2018 році вони одружилися. Актор подав заяву на розлучення після того, як в мережі з'явилися фотографії Майлі та Кейтлін Картер – колишньої невістки Кайлі і Кендалл Дженнер. На цих світлинах дівчата цілувалися. Між подружжям давно були непорозуміння, а зрада дружини стала для актора останньою краплею. Романтичні стосунки Сайрус та Картер тривали близько двох місяців. Наразі Майлі зустрічається зі співаком Коді Сімпсоном. 

Автор: Христина Кобак
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Майлі Сайрус Зіркові розлучення
Коментарі

Читайте також

сьогодні , 12:21 Епатажний блогер з України Павло Петель загинув у ДТП: фото 18+
Новини шоу-бізнесу 5595
сьогодні , 10:47 Принц Гаррі не отримає американське громадянство: у чому причина
Новини шоу-бізнесу 3564
сьогодні , 07:30 Італійський доброволець: Україна – це щось чисте, справжнє. Це – істинна Європа
Новини України 24672
сьогодні , 12:05 Благовіщення 2020 в Україні: дата, традиції та прикмети
Традиції 34969
сьогодні , 06:00 Новини про коронавірус 5 квітня: перші жертви у Львові та Чернігові, спад епідемії в Австрії
Новини України 37702
сьогодні , 06:41 Карантин в Україні посилили: що нового
Новини України 33060
сьогодні , 10:40 Коронавірус в Росії: майже 1000 нових випадків за добу
Лікування 160129
сьогодні , 14:14 Великий піст 2020: календар харчування на кожен день
Food and Drinks 91526
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
сьогодні 10:40 Том Генкс, Ольга Куриленко та Лучіан Грейндж: які знаменитості захворіли на коронавірус
Юлія Турелик
сьогодні 10:10 Англійська для початківців: які фільми можна переглянути на карантині
Юлія Михайлова
5 квітня 20:21 Фільми 2020 року, які не можна пропустити
Уляна Журба
5 квітня 10:40 "Найкрасивіша дівчинка" святкує 19-річчя: якою сьогодні є французька модель Тілан Блондо
Юлія Девда
4 квітня 12:36 Українська легенда за океаном: найкращі пісні Квітки Цісик

Новини
Більше новин
Залиште відгук