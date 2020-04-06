Ліам Гемсворт вперше розповів, як пережив розлучення із Майлі Сайрус
Про розлучення американської співачки Майлі Сайрус та австралійського актора Ліама Гесмворта стало відомо вкінці січня цього року. Чоловік вперше зізнався, що пережити розрив стосунків з коханою його допомогти активні заняття спортом.
30-річний Ліам раніше не коментував, як почувався після розставання з Майлі. Проте нещодавно знаменитість прикрасив обкладинку видання Men's Health дав відверте інтерв'ю, в якому розповів, що після розлучення почав займатися спортом, для того, щоб відволіктися.
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Ліам каже, що протягом останніх шести місяців намагається триматися на рівні та зберігати баланс. Фізичні вправи для нього мали дуже велике значення.
Також для того, щоб забути кохану, актор з головою поринув в роботу. Зараз зірка "Голодних ігор" грає смертельно хвору людину, яка бере участь у грі на вижтивання в серіалі Most Dangerous Game. За сценарієм Гемсворту доводиться багато бігати, що також позитивно впливає на його фізичну форму.
Під час знімань я багато бігав вулицею. Але це круто, бо змушує мене рухатися далі. Я долав по 10 кілометрів на день. Раніше ніколи такого не робив,
– каже Ліам.
Що відомо про стосунки Майлі Сайрус та Ліама Гемсворта? Майлі та Ліам вперше зустрілися на зйомках фільму "Остання пісня" в 2009 році. Вони зустрічалися три роки, після чого актор зробив пропозицію Сайрус. В 2013 році закохані розійшлися, проте невдовзі відновили стосунки. 23 грудня 2018 році вони одружилися. Актор подав заяву на розлучення після того, як в мережі з'явилися фотографії Майлі та Кейтлін Картер – колишньої невістки Кайлі і Кендалл Дженнер. На цих світлинах дівчата цілувалися. Між подружжям давно були непорозуміння, а зрада дружини стала для актора останньою краплею. Романтичні стосунки Сайрус та Картер тривали близько двох місяців. Наразі Майлі зустрічається зі співаком Коді Сімпсоном.
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