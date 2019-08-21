Ліам Хемсворт подав документи на розлучення з Майлі Сайрус

Поки прихильники та родичі Ліама Хемсворта та Майлі Сайрус ще сподівались на возз'єднання пари, актор офіційно подав документи на розлучення.

Як повідомляють журналісти таблоїда TMZ, розгляд справи відбудеться в одному з судів Лос-Анджелеса. Ймовірно, розлучення Ліама Хемсворта та Майлі Сайрус пройде без будь-яких скандалів щодо поділу грошей і майна, оскільки перед весіллям пара підписала шлюбний контракт.

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Достеменно невідомо, що саме стало причиною розлучення голлівудської пари. У судовому зверненні Ліам Хемсворт, не вдаючись у деталі, зазначив, що з Майлі Сайрус має "непримиренні розбіжності у поглядах".

Що відомо про розлучення Майлі Сайрус та Ліама Хемсворта?

Всього після 8 місяців подружнього життя Майлі Сайрус та Ліам Хемсворт вирішили розлучитись. Про розрив шлюбу у ЗМІ заговорили 11 серпня. Інсайдери західних ЗМІ розповідали, що знаменитості мають норовливий характер, тому не змогли вжитись в одному будинку. Того ж дня у мережі з'явились знімки Майлі Сайрус з блогеркою Кейтлін Картер. Дівчата відпочивали в Італії, обіймались та цілувались. За даними журналістів, співачка вже встигла познайомити нову обраницю зі своєю мамою.

Після резонансу в мережі Ліам Хемсворт офіційно підтвердив чутки про розлучення. Голлівудський актор звернувся до прихильників не втручатись у його особисте життя.

Водночас Майлі Сайрус була більш багатослівною. Її представники заявили, що актор часто вживає алкоголь та "певні наркотики". Майлі, яка колись лікувалась від наркозалежності, назвала це неприпустимим. Резонансні заяви одразу ж спростували менеджери Ліама Хемсворта, які звинуватили Сайрус у численних зрадах. Вони переконані, що таким чином артистка прагне очистити своє ім'я та відвернути увагу журналістів від справжньої причини розлучення.