Ліам Хемсворт вперше покоментував розлучення з Майлі Сайрус

Ще одне голлівудське подружжя заявило про своє розлучення. Майлі Сайрус та Ліам Хемсворт вирішили розірвати стосунки після 8 місяців життя в шлюбі.

Раніше інсайдери видання People повідомили, що Майлі та Ліам не змогли вжитися під одним дахом, тому одноголосно вирішили розірвати стосунки. Як відомо, наразі Сайрус насолоджується відпочинком із 30-річною блогеркою Кейтлін Картер.

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У вівторок, 13 серпня, актор Ліам Хемсворт опублікував офіційну заяву на своїй сторінці в Instagram, де підтвердив інформацію та прокоментував їхній розрив з Майлі.

Всім привіт. Хочу сказати, що я і Майлі роз'їхалися. І я бажаю їй тільки щастя, здоров'я і йти вперед. Це наша особиста справа, і я не давав і не буду давати жодних коментарів журналістам і ЗМІ. Будь-які повідомлення і мої цитати – помилкові. Світ і любов,

– написав у підписі Ліам.

Додамо, що напередодні Майлі Сайрус розмістила філософський пост в соціальних мережах, у якому написала: "Не боріться з еволюцією, бо ви ніколи не переможете. Мій тато завжди говорив мені: "Природа ніколи не поспішає, але вона завжди встигає". І це наповнює моє серце миром, спокоєм і надією, коли я знаю, що це правда. Мене вчили поважати планету і її технологічний процес, і так само я збираюся чинити зі своїм життям".

Що відомо про стосунки Майлі Сайрус та Ліама Хемсворта?Майлі Сайрус і Ліам Хемсворт почали зустрічатися ще у 2009 році. Через 3 роки стосунків вони вирішили одружитись. Проте всього за рік пара змінила своє рішення та розійшлась. Та почуття Майлі і Ліама так і не зникли: у 2016 році співачка і актор відновили відносини, після чого норовлива артистка почала носити обручку, яку їй подарував коханий. У липні 2018 року у ЗМІ з'явилася інформація, що скандальна співачка знову скасувала весілля, після чого пара не припиняла виходити разом на публіку. Однак в грудні 2018 року, майже через 10 років від початку відносин, пара таки пішла до вівтаря.