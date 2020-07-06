Фронтмен гурту "Без Обмежень" Сергій Танчинець наважився пройти тест на коронавірус та показав прихильникам, як відбувається процедура. Співак не приховував своїх емоцій та зізнався, що йому було страшно навіть попри те, що жодних симптомів COVID-19 він не відчував.

На особистій сторінці у фейсбуці український артист Сергій Танчинець опублікував відео, яке зняв під час проходження тесту на коронавірус. На відміну від інших зірок, які розповідають про тестування після пережитого, він вирішив продемонструвати весь процес, аби прихильники побачили все на власні очі. Попри те, що процедура тривала всього кілька хвилин, емоції переповнювали лідера "Без Обмежень".

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Медики у захисних масках, костюмах, рукавичках та окулярах взяли мазки з носової та ротової порожнини, що вважається найбільш точним ПЛР-дослідженням. Вони повідомили, що результати тесту будуть відомі вже завтра, а надсилають їх на електронну пошту.

"Максимально страшно… Щоб всі знали, як це неприємно", – прокоментував тестування Сергій Танчинець на відео.



У коментарях музикант зізнався, що тест на коронавірус проходить заради зйомок на "Новому каналі". Він повідомив, що така процедура є обов'язковою для всіх знаменитостей напередодні знімального процесу. Варто зазначити, що днями Леся Нікітюк, яка розпочала роботу над 10 сезоном проєкту "Хто зверху?", також інформувала про проходження тесту на COVID-19.