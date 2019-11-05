Лідер гурту "Агата Крісті" Самойлов у "ДНР" виступив із концертом перед бойовиками – відео
Лідер групи "Агата Крісті" Вадим Самойлов привітав бойовиків так званого підрозділу "Спарта".
Музикант виконав перед проросійськими бойовиками найвідоміші хіти, а також свої пісні про війну. Про це повідомляють сепаратистські ЗМІ.
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Відзначимо, що у 2017 році засновнику групи "Агата Крісті", відомому російському музикантові Вадиму Самойлову, заборонили в'їзд в Україну на 5 років.
Що відомо про Вадима Самойлова? Вадим Самойлов відомий своєю активною підтримкою терористів на Донбасі. Він неодноразово приїжджав на окуповані території.
У вересні 2015 року ексватажок терористичної "ЛНР" Ігор Плотницький вручив музикантові "орден за заслуги".
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