Лідер гурту "Агата Крісті" Самойлов у "ДНР" виступив із концертом перед бойовиками – відео

Лідер групи "Агата Крісті" Вадим Самойлов привітав бойовиків так званого підрозділу "Спарта".

Музикант виконав перед проросійськими бойовиками найвідоміші хіти, а також свої пісні про війну. Про це повідомляють сепаратистські ЗМІ.

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Відзначимо, що у 2017 році засновнику групи "Агата Крісті", відомому російському музикантові Вадиму Самойлову, заборонили в'їзд в Україну на 5 років.

Що відомо про Вадима Самойлова? Вадим Самойлов відомий своєю активною підтримкою терористів на Донбасі. Він неодноразово приїжджав на окуповані території.



У вересні 2015 року ексватажок терористичної "ЛНР" Ігор Плотницький вручив музикантові "орден за заслуги".