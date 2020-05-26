Лідія Таран показала, як проводить свій час з донькою

Телеведуча Лідія Таран поділилася з прихильниками сімейними світлинами. На знімку Лідія позує разом зі своєю 13-річною донькою Василиною.

Світлину вихідного дня на дачі зі своєю донькою телеведуча опублікувала в інстаграмі. Знаменитість постала без макіяжу, в куртці, синьому світшоті з капюшоном та бейсболці з надписом. Разом з Василиною телеведуча відправилася на велопрогулянку до Десни.

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Лідія Таран проводить вільний час з донькою

"Новина дня – пропливав доволі огрядний бобер, перший в сезоні. Плив швидко, бо навіть бобрам в кінці травня холодно. Карантин на Десні – це як дивитись Дискавері по телевізорі, тільки вживу. Ну ми поїхали, подалі від пекельних заторів і порушників карантину", – зазначила Лідія Таран.

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Після прогулянки на велосипедах в досить прохолодний весняний день, телеведуча розповіла, що вимушена вмикати обігрівач та шукати теплі шкарпетки. А ще зазначила, що під час карантину їй довелося набрати трішки лишніх кілограмів.

Телеведуча скаржиться на зайві кілограми

Лідія Таран зробила селфі з обігрівачем у білій водолазці та постала на фото без макіяжу, лише з нафарбованими віями.

"Роблю селфі з обігрівачем. Ще дістала "дуйку", що нагнітає тепле повітря і шерстяні шкарпетки. Поки шукала – на голову впали терези в коробці. Думаю, селфі на вагах я зараз зроблю лише під прицілом пістолета. І то, хай мене краще застрелять, ніж я скажу, скільки зараз важу, якщо стільки жирка на мені, то чого ж я так мерзну. Пост про досягнення на карантині, і не кажіть, що ви, навпаки, схудли!", – написала телеведуча.