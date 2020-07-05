Українська телеведуча Лідія Таран прокоментувала чутки щодо роману з лідером популярного гурту "Бумбокс" Андрієм Хливнюком. 14 років тому прихильники говорили, що пісня Happy End написана про неї.

Лідія Таран належить до тих знаменитостей, які надають перевагу тому, щоб залишати особисте життя подалі від сторонніх очей. Такого ж принципу дотримується Андрій Хливнюк. В ексклюзивному інтерв'ю Катерині Осадчій для програми "Світське життя" телеведуча вирішила розповісти усю правду про їхній "роман".

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Зазначимо, раніше, коли чутки про особливі стосунки Андрія та Лідії ширилися мережею, артист не спростував та не підтвердив цю інформацію. Телеведуча впевнена, що в пісні Happy End йдеться не про неї, а взятий лише образ. Проте Таран зазначила, що раніше вони часто зустрічалися на молодіжних вечірках, де Хливнюк виступав.

Я думаю, що Андрій – митець високого рівня і це просто образи. Я навіть комопзиції цієї не чула. Потім мені хтось сказав: "О, там є пісня про новини". Це було до Мезозойської ери (сміється – LifeStyle 24). Раніше Андрій співав у клубі "Бабуїн". Це був час, коли всі тусять ввечері. Ми були молодими, постійні вечірки концерти, ходили кудись,

– прокоментувала Лідія Таран.

Лідія Таран розповіла про "роман" з Андрієм Хливнюком: дивіться відео онлайн

Додамо, у пісні Happy End гурту "Бумбокс" (була презентована у 2006 році) є слова: "Ти новини ведеш на якомусь каналі, я точно тобі не пара". Саме через них виникли чутки про романтичні стосунки між Андрієм і Лідією. Тоді вона працювала на "Новому каналі", де була ведучою програми "Репортер".