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Лідія Каменських відверто розповіла про стосунки з зятем Потапом: як репер називає тещу

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Настя Каменських з чоловіком Потапом / Instagram / @kamenskux

Українське зіркове подружжя досить часто говорить про гармонію у новоспеченій сім'ї. Проте деталями спілкування з родичами ділитися не поспішає. Натомість мама Насті Каменських взяла на себе відповідальність оприлюднити стосунки зі знаменитим зятем Потапом.

Зваблива співачка Настя Каменських неодноразово переконувала публіку в тому, що чудово ладнає зі своєю 64-річною матусею Лідією. Жінка у всьому підтримує зіркову доньку. Як виявилося, не став винятком й її союз з репером Потапом. 

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Лідія Каменських дала відверте інтерв'ю у програмі "Життя відомих людей" на телеканалі "1+1". Під час розмови вона не змогла оминути увагою стосунків зі своїм новоспеченим зятем. Жінка запевнила, що вони з виконавцем чудово ладнають. Переконливим аргументом їхніх ідеальних стосунків стало те, що до тещі Потап ніжно звертається "мама". 

Просто моє життя, я прожила в любові. І Настя це бачила. Вона бачила, як ми кохаємо, яка у нас повага. Скільки років ми разом. І вона, мабуть, десь хотіла собі таку долю. І казала: "Мамо, мені Льоша мій трохи нагадує нашого тата". Тому я дуже задоволена. І такого я зятя хотіла,
– висловилася Лідія Каменських. 

З повагою жінка ставиться й до здорового способу життя подружжя. Для Насті та Олексія вона готує чимало правильних смаколиків, рецепти яких їй довелося опанувати. 

Я ж знаю рецепт правильних котлеток. Я їм готую. І буває навіть вони не знають. Коли вони були в Мексиці, я знала, коли прилетять. Думаю – та приготую їм котлетки. Вони приїдуть, будуть голодні. Я ж люблю їх. Це ж мої дітки,
– прокоментувала мама Каменських. 

 

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Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Настя Каменських Потап Зіркові мами
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