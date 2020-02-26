Лідія Таран, Алла Мазур та інші зірки "1+1" позували у чуттєвій зйомці в стилі 30-х років: фото

Відомі українські телеведучі та актори знялися у ніжній фотосесії. Тематики зйомки – 30-ті роки. Серед зіркових моделей були також Лідія Таран та Алла Мазур.

Головний фотограф телеканалу "1+1" Ростислав Ріпка вирішив зняти своїх улюблених моделей в стилі Cosette Harcourt (Козетт Аркур). Фотосесія відбулася у рамках фотопроєкту Harcourt Inspiration. Світлинами та відео з бекстейджу зйомок зірки діляться на своїй сторінках у соціальних мережах.

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Harcourt (Аркур) – це знаменита паризька фотостудія братів Лакруа. Це місце прославилося гламурними чорно-білими портретами кінозірок, автором яких була Козетт Аркур. У фотосесії Ростислава взяли участь Алла Мазур, Лідія Таран, Соломія Вітвіцька, Ольга Сумська, Руслана Писанка, Слава Камінська, Юлія Бориско.

Французький філософ і публіцист написав, що, коли молодий актор фотографувався у Франції в студії Артур, то це свідчило про завершення його навчання та слугувало справжнім професійним дипломом. В цьому місці актор перебував у спокої і вважали його божеством. Окрім більш, ніж двох тисяч зірок, свої портрети у майстрів Studio Harcourt змогли зробити півмільйона "звичайних людей", здатних заплатити дві тисячі євро за стандартний портрет або три тисячі євро за сімейну фотографію.

Що відомо про Studio Harcourt? Найпрестижніша і найвідоміша фотостудія Франції була заснована в січні 1934 року. Це сталося завдяки вдалому союзу братів Жака і Жана Лакруа, які виступили інвесторами проєкту, та фотографинею Козеттой Аркур. Вона ж стала першим і єдиним на етапі становлення студії співробітником. Studio Harcourt відразу змусила говорити про себе, запропонувавши зіркам театру і кіно робити портрети безкоштовно, в обмін на надання одного зі знімків для рекламних цілей нової студії. Ймовірно, Козетта Аркур була непоганим фотографом, а зв'язків у всіх учасників проєкту були достатньо для того, щоб швидко "розкрутити" студію. Вже через деякий час за один день робили близько 40 портретів. У них був свій, особливий стиль, який легко дізнавався завдяки особливому освітленню і грі тіней. Фотографії робилися в єдиному форматі, розміром 24х30 см.

Окрім того, що моделі публікують вишукані фотографії на своїх акаунтах, так ще й діляться емоціями від фотосесії та висловлюють своє захоплення.

Завдяки Ростику і його експериментам в цьому аристократичному фотостилі, кожна з нас могла відчути себе хоч Марлен Дітріх, хоч Бріджит Бардо – вони теж любили цю гру світла і тіні. Що він там начаклував у фіналі – Ростик тримає в секреті. Але за одну річ я йому вже вдячна: він перший, хто подружив мене з червоною помадою,

– написала в публікації Алла Мазур.

Ви собі не подобаєтесь? Я теж! Кажуть, це нормально, ми ж не бачимо себе так, як інші люди. Я постійно займаюсь «саможерством». Але сьогодні день-виняток, тому тут похизуються. Для мене єдиний шлях не гризти себе за неправильні риси, не впадати в комплекси і все таке – подивитись на себе через об’єктив Ростика. Це так круто! Таке полегшення! Не треба кидати їсти чи бігти за новим одягом. Ростик якось так магічно знімає, що ти ніби жартуєш і смієшся, а виходить – вау!

– прокоментувала фотосесію Лідія Таран.