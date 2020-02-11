Лідія Таран показала свої вихідні: яскраві фото

Популярна українська телеведуча Лідія Таран не є активним користувачем інстаграму, проте інколи вона публікує на своїй сторінці фотографії з професійного та сімейного життя.

Зірки телеекранів зазвичай люблять показувати своє особисте життя широкій аудиторії, публікують світлини з відпочинку, з домашніх посиденькок. Лідія Таран також не залишається осторонь "інстаграмного" життя, хоча дописи поширює не часто. Днями телеведуча поділилася з підписниками знімком, який характеризує її у вільний від роботи час. Жінка позує на ринку. Як зазначає Лідія, для неї – це найкраща суботня вилазка.

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На фото видно її яскраву курточку червоного кольору. Телеведуча розпустила волосся, на обличчі у неї гарний легкий макіяж.

Лідія тримає в одній руці зелень, а в іншій помідори та мило усміхається, а також обирає рибу.

Їм очима. Мій рай вихідного дня. Чи любите ви ринки так, як я їх люблю? Стримую себе, не купую багато, але як же це прекрасно і смачно. Сьогоднішній вилов – курка, зелень, сир, журавлина, трохи рибки, горіхи... Сала не брала, стрималась, хоча так, пробувала. А вам де більше подобається купувати – на базарі чи в супермаркеті?,

– написала під фото Лідія Таран.