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Лідія Таран замилувала мережу фотографіями з донькою

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Лідія Таран з донькою / Instagram /@lidiyataran

Телеведуча Лідія Таран поділилася архівними сімейними фото на своїй сторінці в інстаграмі. На знімках Лідія позує разом із 13-річною донькою Василиною.

21 січня мережу сколихнули привітання із Днем обіймів. Багато зірок у цей день ділилися світлинами із коханими чи дітьми. З цієї нагоди Лідія Таран опублікувала фото зі своєю донькою, де вони щасливі обіймаються. 

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Коли вона була маленькою, в нас було іграшкове цуценя. Якщо його ненароком зачепити, що я й частенько робила, воно так голосно і вимогливо вищало – "Обійми мене" і я думала, – ну як могли створити таку набридливу іграшку. І от зараз, через роки, я сама інколи нагадую собі це цуценя, бо весь час прошу "Обійми мене". Ці ранні підлітки так швидко стають незалежні, самостійні, і "маманетребаобіймати", мені трохи страшно навіть. І сумно. Згадала цю історію, бо ж день обнімашок,

– написала в публікації Лідія. 

У різдвяний день Лідія опублікувала фото, де її донька позує в костюмі царя Ірода. Василина в такому образі ходила колядувати в той час, як мама була на роботі. 

Василина захоплюється театром та літературою. Також дівчинка займається плаванням і на своїй сторінці в інстаграмі ділиться з підписниками досягненнями. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Золото брасом, срібло вільним стилем #loveswimming ️️️

Допис, поширений Vasylyna_Dom_ (@vasylyna_dom_46)

Зіркова мама інколи бере дитину з собою на роботу. Василина ділиться світлинами із українськими знаменитостями в інстаграмі. Через напружений графік Лідії не часто вдається побути вдома з донькою, тому якщо випадає нагода разом провести час, то вони обов'язково це роблять.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Vasylyna_Dom_ (@vasylyna_dom_46)

 

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Автор: Надія Біленко
Теги: LifeStyle Зіркові мами Зіркові діти
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