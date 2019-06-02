Лікарі вмовляли зробити аборт, – Слава з "НеАнгелів" розповіла про другу вагітність

Популярна українська співачка, одна з солісток гурту "НеАнгели" Слава Камінська є щасливою мамою двох дітей – 4-річного сина Леонарда та 3-річної дочки Лаури. Однак артистка зізналася, що під час другої вагітності лікарі рекомендували зробити їй аборт.

Про це учасниця гурту "НеАнгели" Слава Камінська розповіла в інтерв'ю в програмі "Зірковий шлях" на каналі Україна.

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Зірка зізналася, що коли була вагітна молодшою дочкою Лаурою від чоловіка пластичного хірурга Едгара Камінського, їй лікарі рекомендувала зробити аборт. Однак співачка відмовилася від цього.

У мене була дуже складна вагітність, на певному терміні знайшли невелику проблемку. Мені говорили, що, можливо, краще буде зробити аборт. Але, порадившись, я сказала, що сама цього робити не буду. Якщо дійсно буде якась велика проблема, то вирішуватимемо вже за мірою надходження. А сама – ніколи в житті. Я ніколи цього не робила і для мене це складно зрозуміти,

– розповіла Слава.

Також вона розповіла, що намагається менше афішувати особисте життя через хейтерів.

"Я декілька разів помічала, якщо я публікую фото малих – обов'язково будуть то соплі, то ще щось. Ось є в цьому негативна риса, порча, можливо, чи ще щось. І чоловік мені постійно говорить – не публікуй дітей. Ну, хочеться іноді. Фотки наробиш – вони такі мілашні. Але намагаюся зараз менше виставляти", – додала співачка.

Інтерв'ю зі Славою Камінською: дивіться відео (6:40-6:56)