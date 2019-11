Like Selena: колишній бойфренд присвятив пісню коханій

Не лише Селена Гомес любить присвячувати хіти колишнім. Відомо, що з виконавцем The Weeknd дівчина розірвала стосунки майже після року зустрічань. Він зареєстрував пісню під назвою "Like Selena" в організації з прав виконавців. Припускають, що канадський співак ностальгує за палкими почуттями.

Днями 29-річний співак The Weeknd зареєстрував назву нової пісні, яку присвятив колишній коханій, як припускають прихильники. Цей трек стане другим зізнанням виконавця у почуттях до знаменитої Селени Гомес.

Канадський співак ефіопського походження оспівував кохання до красуні раніше. Сингл "Call Out My Name" побачив світ у березні 2018 року, незадовго після того, як пара припинила з'являтися разом публічно. У ньому The Weeknd розповів, що любов допомогла їм обом побороти токсичні почуття після попередніх стосунків та піднесла їх на п'єдестал, подарувавши істинний комфорт та гармонію. Співак зізнався, що його щире кохання стало помилкою, яку йому важко відпустити. Він був лише панацеєю для загоєння сердечних ран.

У мене був записаний цілий альбом, все було готово. Там зовсім не було меланхолії, тому що це був інший час в моєму житті... Тоді все було дуже оптимістично. Але я не хочу виконувати пісні, які не відображають мої почуття зараз,

– зізнавався співак після розставання зі знаменитістю.

Восени 2019 року Селена Гомес випустила пісню із зворушливою назвою "Lose You To Love Me" (українською – "Втратити тебе, щоб покохати себе"). Цікаво, що у ній є доволі інтригуючі рядки: "Ти зламав мене, тепер я це бачу. Через два місяці ти знайшов нам заміну". Шанувальники наголошують, що це слова про чергове розставання Селени і Джастіна Бібера, адже через кілька місяців після розриву взаємин артист встиг зав'язати роман з Гейлі Болдуін. Стосунки Селени Гомес і Джастіна Бібера тривали з 2012, впродовж 5 років вони не могли відпустити своє перше справжнє кохання.

Що відомо про стосунки Селени Гомес та The Weeknd?

Почуття зіркової пари тривали лише 10 місяців. Вони вперше почали з'являтися разом публічно на початку 2017 року. Їх помітили на побаченні в ресторані Giorgio Baldi в Каліфорнії. У травні вони придбали маєтки по-сусідству. Незадовго до цього зірки порвали стосунки зі своїми половинками Джастіном Бібером та американською моделлю Беллою Хадід. Можливо, пара поспішила з головою поринути в нові почуття, що спричинило розрив між ними вже в жовтні 2017 року. Крім того, їхні стосунки завжди були під пильною увагою шанувальників та ЗМІ, що не залишало місця для приватності.