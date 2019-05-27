Лілі-Роуз Депп – 20! Ефектні образи юної моделі

Сьогодні, 27 травня, своє день народження святкує американсько-французька модель Лілі-Роуз Депп. Доньці легендарного "капітана Джека Воробця" Джонні Деппа та ікони стилю Ванесси Параді виповнюється 20 років.

З цієї нагоди LifeStyle24 вибрав найяскравіші образи юної зірки, яку наразі більше цікавить моделінг, аніж кіно. Так-так, дочка знаменитих батьків встигла зіграти продавчиню супермаркету на заправці у фільмі "Бивень" (2014 рік), а у стрічці "Планетарій" (2016 рік) спробувала себе в ролі дівчини, яка вміє розмовляти з духами. Цікаво, що за образ Ісідори Дункан у фільмі "Танцівниця" Лілі-Роуз навіть номінували на французьку премію "Люм'єр" як найкращу молоду акторку.

Читайте також: 19-річна дочка Деппа Лілі-Роуз блиснула грудьми у напівпрозорій сукні: пікантні фото

Проте, судячи з кількості тематичних фотосесій і зйомок для обкладинок журналів, іменинниця робить ставку на світ фешну. Незважаючи на те, що її ріст не надто модельний (лише 160 сантиметрів), молодшій Депп ефектно вдається розкривати себе перед об'єктивом камери в різних образах.

Перша зйомка

За кілька років модельної кар’єри Лілі-Роуз Депп може похвалитись фотосесіями для таких журналів, як Love, Vogue France, ELLE France, Vogue UK, Vogue Japan та інших. Однак вперше юна красуня знялась для австралійського глянцю Oyster, будучи ще 15-річною дівчиною. На його сторінках дівчина постала в романтичному образі, одягнувши на себе літній костюм із вишнями. Відтоді кар'єра у модельному шоу-бізнесі для дитини Деппа та Параді закрутилась не на жарт. Незадовго після виходу цих світлин її очікувала приваблива пропозиція.



Перша зйомка Лілі-Роуз Депп як моделі для австралійського журналу "Oyster" / Pinterest

Сторінка для Chanel

Контракт із модним будинком Chanel Лілі-Роуз Депп підписала у 2015 році. Ставши музою Карла Лагерфельда й наймолодшим обличчям бренду, донька зіркових батьків взяла участь у зйомках рекламної кампанії аромату Chanel No.5 L'Eau.



Новий аромат від Chanel Лілі-Роуз презентувала у 2016 році / Pinterest

"Chanel завжди був частиною нашого життя. Моя мама працювала з цим домом у 18 років, а я маленькою заходила з нею у крамниці бренду. З Лагерфельдом матір познайомила мене тоді, коли я мала 8 років. І те, що я стала амбасадоркою цієї компанії, – справжнє божевілля, була дуже схвильована через те, що мене туди запросили", – розповідала в одному з інтерв'ю дівчина.

Дивіться відеоісторію Chanel No.5 L'Eau з Лілі-Роуз Депп:

Ще одна спільна робота будинку Channel і Лілі-Роуз – колекція окулярів Pearl. А у вересні цього року красуня стала обличчям нової колекції макіяжу (Collection Libre Maximalisme de Chanel).



Промо Collection Libre Maximalisme de Chanel / Pinterest

Як мама

Лілі-Роуз Депп неодноразово зізнавалась, що джерелом її натхнення є мама – французька модель та актриса Ванесса Параді. Тому два роки тому донька топової манекенниці 90-их повторила образ своєї матері, яку раніше знимкував фотограф Стівен Кляйн. "Тоді їй було десь стільки років, як мені. На світлинах я маю теж такий гранж-вигляд (недбалий та волелюбний – LifeStyle24)", – пояснювала юна знаменитість.



Лілі-Роуз Депп та її мама Ванесса Параді / Pinterest

Іконічну фотосесію, де Ванесса Параді позувала топлес і в перуці, а також біля вікна й на ліжку, Лілі-Роуз допоміг втілити Люк Гілфорд.



Іменинниця повторила образ своєї матері Ванесси Параді / Vogue Ukraine

Життя в Instagram

Популярна донька Джонні Деппа та Ванесси Параді є і в мережі Instagram. Сьогодні за її життям стежать майже три з половиною мільйони читачів! Таку армію прихильників Лілі-Роуз Депп завоювала тому, що ця сторінка – її "єдина форма соціальних медіа". Серед фото зі зйомок для глянців дівчина виставляє і ті, що стосуються позаробочого життя. Пропонуємо вам кілька найсвіжіших світлин юної зірки на дозвіллі: