Лілі-Роуз Депп стала зіркою французького глянцю Grazia: фото
Дочка знамених акторів Ванесси Параді і Джонні Деппа Лілі-Роуз, яка побудувала успішну кар'єру у модельному бізнесі і є амбасадором Chanel, знялася для обкладинки французького глянцевого журналу Grazia.
20-річна Лілі Роуз Депп позувала в об'єктиві фотографа Лейли Смари (Leila Smara) в образах від французького люксового бренду Chanel.
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На одній зі світлин дівчина з'явилася у пишній білосніжній спідниці, чорному топі з відкритими плечима та у чорних колготках. Шанувальники у коментарях порівняли модель з легендарною акторкою Одрі Гепберн.
Лілі-Роуз Депп / Instagram / @lilyrose_depp
Для обкладинки святкового номера Grazia Лілі-Роуз Депп знялася у блискучому рожевому костюмі з яскравими аксесуарами та насиченим макіяжем на фоні прикрашеної різдвяної ялинки.
Лілі-Роуз Депп / Instagram / @grazia_fr
Лілі-Роуз Депп / Instagram / @lilyrose_depp