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Лілі-Роуз Депп стала зіркою французького глянцю Grazia: фото

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Лілі-Роуз Депп / Instagram / @lilyrose_depp

Дочка знамених акторів Ванесси Параді і Джонні Деппа Лілі-Роуз, яка побудувала успішну кар'єру у модельному бізнесі і є амбасадором Chanel, знялася для обкладинки французького глянцевого журналу Grazia.

20-річна Лілі Роуз Депп позувала в об'єктиві фотографа Лейли Смари (Leila Smara) в образах від французького люксового бренду Chanel.

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На одній зі світлин дівчина з'явилася у пишній білосніжній спідниці, чорному топі з відкритими плечима та у чорних колготках. Шанувальники у коментарях порівняли модель з легендарною акторкою Одрі Гепберн.

Лілі-Роуз Депп
Лілі-Роуз Депп / Instagram / @lilyrose_depp

Для обкладинки святкового номера Grazia Лілі-Роуз Депп знялася у блискучому рожевому костюмі з яскравими аксесуарами та насиченим макіяжем на фоні прикрашеної різдвяної ялинки.

Лілі-Роуз Депп
Лілі-Роуз Депп / Instagram / @grazia_fr

Лілі-Роуз Депп
Лілі-Роуз Депп / Instagram / @lilyrose_depp

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Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: LifeStyle Мода Chanel
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