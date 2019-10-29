Лілі-Роуз Депп знялася в різдвяному кампейні Chanel: відео

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Лілі-Роуз Депп у кампейні Chanel
Лілі-Роуз Депп у кампейні Chanel / Jean-Paul Goude для Chanel

Донька акторів Джонні Деппа і Ванесси Параді, 20-річна Лілі-Роуз Депп, яка протягом декількох років є амбасадором бренду Chanel, знялася для нового різдвяного рекламного кампейну легендарного аромату №5 L'Eau.

Мініфільм Chanel вийшов дуже святковим. Режисером кампейну Chanel №5 L'Eau виступив популярний фотограф Жан-Поль Гуд (Jean-Paul Goude), а для реклами в кадрі знялася Лілі-Роуз Депп.

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Для головної героїні підготували образ 1940-х років. У ролику модель з'являється у маленькій чорній сукні, паризькому береті і в червоних чоботах на великому флаконі аромату №5 L'Eau і дивиться у сніжну кулю з парфумом Chanel. 

Мені дуже сподобалася героїня, придумана Жан-Полем. Мене переповнювали радість і здивування, я відчула себе маленькою дівчинкою в різдвяний ранок,
– зізналася дочка Джонні Деппа.

Дивіться різдвяний кампейн бренду Chanel: відео

Лілі-Роуз Депп
Лілі-Роуз Депп / Jean-Paul Goude для Chanel

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Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: LifeStyle Мода Chanel
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