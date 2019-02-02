Лілі-Роуз Депп знялася в стильній фотосесії для Vogue Australia: фото

Донька відомого кіноактора Джонні Деппа стала зіркою лютневого випуску видання Vogue Australia. Для фотоісторії зірка приміряла декілька стильних і відвертих водночас образів.

Автором світлин на фоні багатоповерхівок став італійський фешн-фотограф Giampaolo Sgura. Для фотосету 19-річна модель одягнула ніжні бюстгальтери, кроп-топи, берети і сексуальні сукні, що чудово підкреслювали її стрункі форми. Стилістом модної зйомки стала фешн-директорка глянцю Christine Centenera.

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Лілі-Роуз Депп для Vogue Australia / Instagram / @giampaolosgura

У відвертому інтерв’ю дівчина зізналась, що знамениті батьки не завжди є гарантією успіху в кіноіндустрії та модельному бізнесі.

Усі вважають, що я можу легко отримати роль в кіно завдяки своєму прізвищу. Але цю думку я завжди відкидала. Я вважаю, що повинна працювати в два рази більше, щоб довести людям, що я тут зовсім не тому, що мені легко. Якщо ви не підходите для цієї роботи, вам навряд чи запропонують її виключно тому, що ваше прізвище добре виглядає в титрах,

– зізналась зіркова донька.

Лілі-Роуз додала, що її батьки – Джонні Депп та Ванесса Параді завжди вчити поважати своє особисте життя: "Мої батьки завжди хотіли, щоб у мене була якомога нормальніше життя. Вони навчили мене цінувати приватне життя. Особисте життя – своє та інших людей. Не можна віддавати себе до останньої краплі. Досить складно контролювати це, особливо в молодості, коли ти ростеш на очах громадськості. Але я чітко знаю, чим хочу ділитися, а що хочу залишити для самої себе".



Лілі-Роуз Депп для Vogue Australia / Instagram / @giampaolosgura

Додамо, що юна модель Лілі-Роуз Депп нещодавно зав’язала романтичні стосунки з висхідною зіркою Голлівуду – 23-річним Тімоті Шаламе. Пара часто прогулюється вулицями Нью-Йорка і відверто демонструє почуття одне до одного.