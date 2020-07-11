Популярна українська телеведуча, акторка театру та кіно Лілія Ребрик під час карантину вирішила прикрасити свій сад. Тепер в ньому росте багато квітів та ягід, які щодня радують своїх господарів. Знаменитість вирішили показати прихильникам невеличкі угіддя.

Мальовничий ролик зірка поширила на особистій сторінці в інстаграмі. У відео вона показала свою донечку Поліну, а також всі рослини, які ростуть на території її заміського будинку.

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Сад Лілії Ребрик

У публікації Лілія зазначила, що якби не карантин, то вона б не дізналася, яку насолоду може отримати від садівництва. Адже щодня має змогу спостерігати за тим, як росте кожна рослинка, які плоди дають кущі ягід і кожна квіточка радує око.

Акторка розповіла, що серед квітів на її подвір'ї є: гортензії, троянди, лаванда, півонії, астильби, вереск, магнолії, бузок. І всі вони тепер є її улюбленими. Артистка може ласувати домашньою жимолостю, лохиною, малиною, полуницею та смородиною.

Ребрик також звернулася до шанувальників. Вона попросила у них порад щодо того, чим можна поповнити свій сад. Зірка зазначила, що буде рада прочитати, які гарні та незвичні рослини вирощують її підписниці.