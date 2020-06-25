Українська телеведуча, акторка театру та кіно Лілія Ребрик поділилася з шанувальниками яскравим моментом. Зірка поласувала полуницею, лежачи на подвір'ї власного заміського будинку.

Грайливе фото зірка поширила на особистій сторінці в інстаграмі. Лілія насолоджується теплими сонячними днями та отримує задоволення від кожної миті, проведеної на природі.

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Цього року мати власне подвір'я – неабияка розкіш. Оскільки подорожувати небезпечно, то власники заміських будинків можуть провести час на природі, не ризикуючи здоров'ям та життям.

Лілія Ребрик належить до числа тих щасливчиків, які проводять кожен день на свіжому повітрі. Днями телеведуча позувала на тлі басейну та гамака, лежачи на траві. Вона була одягнена у сіру сукню та ласувала смачною полуницею.

Таке вбрання і поза продемонстрували стрункі та спокусливі ніжки акторки. Вона розпустила волосся і доповнила образ сонцезахисними окулярами зі світлими лінзами.



Лілія Ребрик насолоджується літнім днем / Instagram / @liliia.rebrik