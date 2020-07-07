Успішна кар'єра Лілії Ребрик на телебаченні та в кіно розпочалась після закінчення Київського університету імені Карпенка-Карого. Зірка переконана, що саме Свято Купала допомогло їй здобути театральну освіту, адже в магічну ніч вона загадала бажання, яке стало реальністю.

Завжди усміхнена та життєрадісна українська акторка і телеведуча мріяла про театр і кіно з дитинства. Лілія Ребрик пригадала, як 23 роки тому втілити заповітне бажання допомогло Свято Купала. Історією вона поділилась в інстаграм-профілі.

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Як Лілія Ребрик вступила до театрального вишу?

Саме 7 липня талановита дівчина з Чернівців мала вступний іспит до Київського університету театру, кіно і телебачення імені Карпенка-Карого. За народними повір'ями, у магічну ніч на Івана Купала все загадане обов'язково збувається. Тому вона вирішила не втрачати нагоди й загадала бажання на відмінно скласти іспит.

7 липня – знаковий для мене день! В ніч на Івана Купала я загадала бажання – чітке, конкретне, щире. І воно здійснилося! Вже за декілька днів я стала студенткою омріяного вишу,

– зізналась Лілія Ребрик.

Акторка та ведуча також запевняє, що мрії втілюватимуться у реальність, якщо вони конкретні та чіткі. З того часу вона ретельно підбирає кожне слово та уникає частки "не". Саме такий рецепт дійснення бажань вона порадила своїм прихильникам.

Образ Лілії Ребрик

Відвертий допис зірка доповнила фото у літньому вбранні, яке ідеально пасує для святкування Івана Купала. На ній смугаста сукня довжини максі з поясом у тон та відвертим декольте. Біло-блакитний образ ідеально доповнюють сережки, годинник, легка укладка та ефектний макіяж. Лілія Ребрик не приховувала свого захвату від сукні вільного крою й весело та усміхнено кружляла на камеру.