Популярна українська телеведуча та акторка Лілія Ребрик вкотре замилувала мережу яскравою світлиною з доньками. Знаменитість показала, як проводить вихідні у заміському будинку.

Лілія поширила сімейний кадр на особистій сторінці в інстаграмі. Вона неодноразово ділилася з шанувальниками фото, які були зроблені та території будинку, де зірка разом із сім'єю перебувала на самоізоляції.

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Мати власне подвір'я влітку 2020 року – це неябияка розкіш. Оскільки відпочинок у популярних місцях є досить небезпечним, то Ребрик з чоловіком та дітьми проводять час на природі. На території заміського будинку вони поставили басейн, повісили гамак, тому можуть чудово відпочити та сповна насолодитися сонячними літніми днями.

Фото Лілії Ребрик з доньками

На світлині, яку оприлюднила Лілія, вона разом із донечками – Діаною і Поліною позують, сидячи на кріслі-мішку, що розташований та яскравому газоні. Усі троє одягнені в family look – білі піжами, які складаються із майки та шортів. Вбрання має цікавий принт із зображенням дівчинки, що гуляє із собакою. Дівчата вирішили пройтися зеленою травичкою босоніж, що додало їхнім образам домашнього затишку. Ребрик відпочила від щоденного макіяжу і постала перед камерою, демонструючи природну красу без косметики. Волосся вона вклала рівно.



Лілія Ребрик з доньками / Instagram / @liliia.rebrik