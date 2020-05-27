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Лілія Ребрик замилувала мережу фотографією маленької доньки

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Лілія Ребрик з донькою
Лілія Ребрик з донькою / Instagram / @liliia.rebrik

Популярна українська телеведуча, акторка театру та кіно Лілія Ребрик вкотре поділилася чарівною світлиною молодшої донечки Поліни.

Лілія Ребрик є однією із найвідоміших матусь в українському шоу-бізнесі. Вона чудово вміє поєднювати роботу, відпочинок та виховання дітей. На особистій сторінці телеведучої в інстаграмі часто з'являються дописи, у яких вона розповідає про материнство. 

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На черговій світлині Лілія показала свою донечку Поліну, якій нещодавно виповнилося 2 рочки. Прихильники часто можуть бачити знімки, на яких позує Поля, в стрічці фотоблогу її матусі. 

Цього разу Поліна зображена під час активної прогулянки поблизу заміського будинку Лілії Ребрик та її чоловіка Андрія Дикого. Вона позує на самокаті з милим дитячим шоломом на голові. Дівчинка виглядає усміхненою та щасливою. Видно, що їй подобаються такі сімейні розваги.

"Міс гламур", – коротко підписала фото акторка.

Лілія Ребрик
Донька Лілії Ребрик Поліна / Instagram-Stories / @liliia.rebrik

Що відомо про сім'ю Лілії Ребрик? 

У 2011 році Лілія вийшла заміж за танцівника Андрія Дикого. Саме він був її партнером на шоу "Танці з зірками", де телеведуча брала участь. У 2012 році в подружжя народилася донька Діана. А два роки тому вони вдругє стали батьками. На світ з'явилася їхня принцеса Поліна.

Автор: Христина Кобак
Теги: LifeStyle Зіркові діти Лілія Ребрик
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