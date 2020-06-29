Українська телеведуча, акторка театру та кіно Лілія Ребрик поширила у мережі фотографію, на якій зображена разом із чоловіком та двома доньками. У дописі жінка порушила питання щодо декрету для чоловіків.

Лілія поділилася світлиною на особистій сторінці в інстаграмі. Вона часто у своїх дописах висловлює думку щодо актуальних питань. Цього разу мова йшла про одночасний декрет для чоловіків та жінок.

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Лілія Ребрик про декрет для чоловіків в Україні

Наразі в Україні в декрет має право піти або мама, або тато, але одночасно доглядати за дитиною вони не можуть. Батько може взяти частину своєї щорічної відпустки, проте це лише декілька днів. В результаті – усі обов'язки, які з'являються після народження дитини, лягають на мамині плечі.

Урядовці вирішили врегулювати цю ситуацію та написали законопроєкт, у якому йдеться про те, що мама і тато можуть одночасно виходити у декрет.

Лілія зізналася, що після народження першої доньки вона і її чоловік не йшли в декрет, а порівну розприділили обов'язки.

"Справа в тому, що ми виявилися дуже жадібними на емоції батьками. Нам дико було уявити, що про перші слова і кроки наших дітей розповідатимуть інші люди, а ми самі через роботу цього не побачимо. Тому ми принципово не брали няню, рідко підключали бабусь, кинули самим собі виклик. І, я вважаю, що впоралися! Мій чоловік з величезною любов'ю і відповідальністю займається вихованням дітей, я кайфую від цього і пишаюся ним! Це так зворушливо. Я переконана: якщо жінка цінує це, то чоловік буде займатися дітьми завзято і з величезним задоволенням", – написала в публікації телеведуча.

Сімейне фото Лілії Ребрик

Лілія зображена на тлі подвір'я власного заміського будинку разом із чоловіком Андрієм Диким та доньками –Діаною і Поліною. Вони позують усміхненими та щасливими, радіють спільному проведенню часу у сонячний літній день. Акторка та її донечки одягнені в кольорові сукні однакового пошиття в білий горошок.