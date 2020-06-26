Телеведуча, акторка театру та кіно Лілія Ребрик насолоджується вихідним, який проводить з дітьми та чоловіком у заміському будинку. Зірка поділилася з шанувальниками яскравим моментом.

Улюблениця українських телеглядачів опублікувала на особистій сторінці в інстаграмі сімейне фото. У дописі Лілія зазначила, що насолоджується літніми канікулами разом із донечками.

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Мати власний заміський будинок та подвір'я – неабияка розкіш, особливо цього літа. Оскільки пандемія коронавірусу триває, то таке житло є чудовим місцем для безпечного відпочинку на природі. Лілія Ребрик належить до числа тих щасливців, які можуть насолодитися теплими днями далеко від міської метушні.

На світлині, яка з'явилася в мережі, телеведуча зображена разом із доньками – Поліною та Діаною. Дівчата лежать у гамаку із усмішками на обличчі, виглядають неймовірно щасливими.

Лілія з дітьми позує у піжамному family look, який складається із синіх шортів та білої майки з принтом. Усі троє зображені босоніж, що додає знімку особливої, літньої атмосфери. Ребрик постала перед камерою без макіяжу, продемонструвавши свою природну красу.

Ранок… Нікуди не поспішаєш... Мої найкращі у світі дівчата! Моє натхнення, моя найбільша любов! Літо, канікули, всі разом – це наше щастя!

– написала в публіікації зіркова матуся.



Лілія Ребрик відпочиває з доньками / Instagram / @liliia.rebrik