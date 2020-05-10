Лілія Ребрик зізналася, чи вона ідеальна мама

Популярна українська телеведуча та акторка Лілія Ребрик з нагоди Дня матері зробила зворушливу публікацію з сімейними світлинами, а також розповіла, що, на її думку, кожна мама ідеальна.

Сьогодні, 10 травня, свято у найдорожчих людей для кожного із нас – матерів. Вкотре ми можемо подякувати їм за тепло та турботу, які вони дарують нам щодня. Не оминають увагою цей день і знаменитості. До числа тих жінок, які поділилися думками про материснтво, долучилася і Лілія Ребрик. На її особистій сторінці в інстаграмі з'явився святковий допис.

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Лілія каже, що переконана, що вона та всі інші матері – ідеальні. І це не означає, що діти в такої мами завжди слухняні, спокійні.

Подивіться на фото. Це в моєї молодшої доньки ідеальної мами істерика під час фотосесії. Можете уявити, які "бурхливі" емоції у мене всередині? Хоча зовні я зберігаю непохитність. Так вміє лише ідеальна мама. Легше за все вибухнути емоціями, проте це не про мене. Я просто зосереджую увагу своєї дитини на чомусь іншому: біжить собачка, пташка летить, мурашка повзе тощо. Знаю, що це найкращий спосіб заспокоїти дворічну Полю,

– розповіла Лілія.



Лілія Ребрик з донькою Поліною / Instagram / @ liliia.rebrik

Телеведуча каже, що дуже важливо знаходити підхід до своєї дитини.

Ідеальність мами – це відчувати свою дитину зсередини, приймати її будь-якою, любити її завжди і попри все,

– зазначила зіркова матуся.



Лілія Ребрик з доньками / Instagram / @ liliia.rebrik

Неважливо, дорослі ми чи маленькі, для наших мам ми завжди залишатимемося дітьми. Вони люблять нас та оберігають. Кожна матуся є ідеальною. Потрібно говорити їм слова вдячності, висловлювати свою турботу. І День матері це ще одна нагода розповісти про теплі та щирі почуття.