Українська телеведуча і акторка Лілія Ребрик, має насичені робочі будні. Зірка знімається у комедійному серіалі "Великі вуйки 2" та встигає вести ранкове шоу. Однак цими проєктами Лілія Ребрик не обмежилась, тому невдовзі вона постане у новій комедії "Кварталу 95".

Що відомо про комедію "18-річний олігарх"

У Києві вже розпочались зйомки комедії "18-річний олігарх", про що повідомили в інстаграмі представники "95 кварталу". Відомо, що це буде один із 4 фільмів, прем'єра яких запланована на 2020 рік. Стрічки вийдуть не на "1+1", з яким активно співпрацює "Квартал 95", а на телеканалі "Україна".

Дивіться також 6 українських комедій, від яких неможливо втримати сміх

У центрі сюжету опиниться 45-річний олігарх. Здається, його будні бездоганні: успішний бізнес, заможне життя і кохана дружина. Однак все це руйнується, коли головний герой дізнається про зраду коханої та проблеми зі здоров'ям. Щоб врятувати бізнес, якому він присвятив чимало років, олігарх переписує компанію і все майно на позашлюбну доньку, які виповнилось 18. Та і в цій історії є одна цікава деталь: дівчинку він ніколи не бачив. Тому чоловік має всього місяць, щоб знайти в селі свою доньку та переконати її допомогти йому. Підозрюємо, що курйозних моментів цій стрічці не бракуватиме.

Стрічка складатиметься із 4 частин. Окрім цього, представники проєкту зізнались, що на цьому вони не зупиняться. Плануються зйомки ще трьох фільмів.

Акторський склад

Автори проєкту вирішили не порушувати кінотрадиції. У перший день зйомок Андрій Сілкін зі знімальною групою розбив тарілку, створену спеціально для "18-річного олігарха". Цей процес сфотографували, тому на опублікованих кадрах видно всіх головних акторів стрічки. Зокрема, Лілію Ребрик, яка красувалась на знімальному майданчику у малиновому штанному костюмі.

Головні актори фільму "18-річний олігарх":

Іван Оганесян

Ірина Гришак

Лілія Ребрик

Катерина Гулякова

Дмитро Саранськ



Почались зйомки комедії "18-річний олігарх" / Фото Instagram / @kvartal95official



Перший день зйомок комедії "Кварталу 95" / Фото Instagram / @kvartal95official



Знімальна група комедії "18-річний олігарх" / Фото Instagram / @kvartal95official