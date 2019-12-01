Лілія Подкопаєва розсекретила ім'я новонародженої доньки

Олімпійська чемпіонка зі спортивної гімнастики Лілія Подкопаєва 19 вересня стала мамою. Досі спортсменка не давала відвертих інтерв'ю, оберігаючи свою донечку від зайвої уваги громадськості і ЗМІ. Однак днями все ж стало відомо, як вона назвала дитину.

У програмі "Світське життя" Лілія Подкопаєва не оминула питань про материнство. Спортсменка зізналась, що 2-місячну доньку вона з чоловіком Ігорем Дубінським назвала Евеліною.

Читайте також: Лілія Подкопаєва замилувала знімком з новонародженою дочкою

Окрім цього, олімпійська чемпіонка не приховує: за час вагітності вона набрала 9 кілограмів. Однак повернути ідеальну форму Лілії Подкопаєвій вдалось за дуже короткий термін. Вона зізналась, що допомогло їй в цьому спортивне минуле та догляд за новонародженою донечкою.

Їх було дуже легко позбавитися! Зокрема тому, що донька нас тримає в активному режимі. Ми багато тримаємо її на руках, тому руки точно завжди будуть у гарній формі,

– поділилася Лілія Подкопаєва.

До України спортсменка та її чоловік Ігор Дубінський прилетіли без новонародженої доньки. Дитину подружжя залишило у США. Доглядають за малечою та двома старшими дітьми Лілії Подкопаєвої батьки.

Що відомо про доньку Лілії Подкопаєвої

Тільки наприкінці березня 2019 року Лілія Подкопаєва та Ігор Дубінський заявили, що стануть батьками. На час вагітності спортсменка не забувала про прихильників у мережі: вона активно ділилась у блозі чарівними кадрами з округлим животом та щоденними тренуваннями. Тому й позбутись зайвих кілограмів українці було досить легко.



Пологи Лілії Подкопаєвої відбулись 19 вересня в одній із клінік США. Після народження донечки спортсменка опублікувала чарівне фото зі шпиталю, де вперше показала малечу. Окрім маленької Евеліни, Лілія Подкопаєва виховує доньку від бізнесмена Тимофія Нагорного та всиновленого сина Вадима. Після розлучення пари діти залишились жити із зірковою мамою.