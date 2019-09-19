Лілія Подкопаєва втретє стала мамою: чарівне фото малюка

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Лілія Подкопаєва втретє стала мамою
Лілія Подкопаєва втретє стала мамою / Facebook / @podkopayeva_official

Олімпійська чемпіонка зі спортивної гімнастики Лілія Подкопаєва втретє стала мамою. У мережі вже з'явилось фото із пологового будинку.

Знімки розмістили на офіційній сторінці "Сніданок з 1+1". На кадрах видно, що Лілія Подкопаєва та її чоловік Ігор Дубінський не стримують щастя від поповнення в сім'ї, а зірковий батько показує обличчя дитини.

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Самі ж новоcпечені батьки ще не коментували знакову подію та не розголошують стать малюка. Водночас блоги Лілії Подкопаєвої та Ігоря Дубінського вже заповнені привітаннями від друзів та прихильників. 

Лілія Подкопаєва народила другу дитину
Лілія Подкопаєва втретє стала мамою / Фото: Facebook / @snidanok

Як відомо, наприкінці березня 2019 року Лілія Подкопаєва та Ігор Дубінський оголосили, що очікують на появу третьої дитини. Тоді пара стала учасниками вручення щорічної премії "Людина року", де спортсменка засвітила округлий живіт у приталеній сукні. На час вагітності Лілія Подкопаєва не забула про спорт: у мережі вона активно ділилась знімками, зробленими під час її тренувань.

Це не перші пологи Лілії Подкопаєвої. У 2007 році вона народила доньку Кароліну від бізнесмена Тимофія Нагорного. За рік до цього пара всиновила сина Вадима. Після розлучення діти залишились жити із зірковою мамою.  


Лілія Подкопаєва з дітьми / Фото: Facebook / @podkopayeva_official

Хто така Лілія Подкопаєва?
Українська гімнастка, заслужений майстер спорту України, суддя міжнародної категорії. Власниця 45 золотих, 21 срібних та 14 бронзових медалей на Кубку Эвропи. Абсолютна чемпіонка світу зі спортивної гімнастики, чемпіонка Європи, Олімпійська чемпіонка Ігор в Атланті.

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Теги: LifeStyle Новини України Новини Спорту Зіркові мами
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