Лілія Подкопаєва замилувала знімком з новонародженою дочкою

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Лілія Подкопаєва з дитиною
Лілія Подкопаєва з дитиною / Instagram / @podkopayeva_official

Олімпійська чемпіонка зі спортивної гімнастики Лілія Подкопаєва, яка 19 вересня 2019 року втретє стала мамою, показала шанувальникам зворушливе фото з дочкою.

Лілія опублікувала нові знімки на своїй сторінці в інстаграмі, показавши дочку. На одному з фото чоловік Ігор Дубінський тримає на руках маленьку дівчинку.

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Подкопаєва доповнила світлину зворушливим підписом. "Ти така крихітна, що поміщаєшся в долонях. Але така величезна, що не поміщаєшся в серце", – зазначила новоспечена мама.

 

Раніше 41-річна Лілія Подкопаєва показувала підписникам своє фото без макіяжу, де в неї на грудях лежала новонароджена третя дитина.

"Всесвіт", – лаконічно додала українська гімнастка.

 

Як відомо, наприкінці березня 2019 року Лілія Подкопаєва та Ігор Дубінський оголосили, що очікують на появу третьої дитини. На час вагітності Лілія Подкопаєва не забула про спорт: у мережі вона активно ділилась знімками, зробленими під час її тренувань.

У 2007 році Лілія також народила доньку Кароліну від бізнесмена Тимофія Нагорного. За рік до цього пара всиновила сина Вадима. Після розлучення діти залишились жити із мамою.

Хто така Лілія Подкопаєва?Українська гімнастка, заслужений майстер спорту України, суддя міжнародної категорії. Власниця 45 золотих, 21 срібних та 14 бронзових медалей на Кубку Європи. Абсолютна чемпіонка світу зі спортивної гімнастики, чемпіонка Європи, Олімпійська чемпіонка Ігор в Атланті.

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Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Зіркові діти Зіркові мами
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