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Лілія Подкопаєва зізналась, як скинула зайву вагу після вагітності

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Лілія Подкопаєва відкрила свій секрет стрункості / Instagram / @podkopayeva_official

У вересні 2019 року Лілія Подкопаєва втретє стала мамою. Однак не минуло й кількох місяців, як олімпійська чемпіонка зі спортивної гімнастики показала розкішну струнку фігуру. Як їй це вдалось – зірка поділилась в одному з інтерв'ю.

У програмі "Світське життя" Лілія Подкопаєва зізналась, що тримала себе у формі упродовж всієї вагітності. Тому до пологів спортсменка набрала всього 9 кілограмів. Та й новонароджена донечка тримає матусю у тонусі, відтак Лілія Подкопаєва зуміла повернути форму за кілька місяців. 

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"Спортивне минуле дає про себе знати! До того ж я намагалася підтримувати себе у гарній формі під час вагітності. За всю вагітність я набрала 9 кілограмів, і потім було легко позбутися їх, якщо можна так казати. Донька тримає нас в активному режимі, і я кажу про те, скільки ми ще будемо тримати її на руках, стільки вони й будуть у гарній формі, підтягнутими!" – поділилась Лілія Подкопаєва. 

Від грудного годування спортсменка не має наміру відмовлятись, адже впевнена, що тоді у дитини сформується сильний імунітет. Водночас Лілія Подкопаєва не приховує, що виховувати трьох дітей – складно. А, враховуючи, що у теперішнього чоловіка спортсменки є ще двоє від першого шлюбу, то багатодітній матусі не бракує роботи вдома.  

"Крутишся, як білочка у колесі! Звичайно, відчуваю (що є багатодітною мамою, – LifeStyle 24), і це велике щастя! Це взагалі чудо, коли тобі трошки за тридцять, а то й за сорок… Ти розумієш, що більше такого не буде", – додала вона.

Наприкінці березня 2019 року Лілія Подкопаєва та її чоловік Ігор Дубінський оголосили, що стануть батьками. Тоді пара відвідала урочисту церемонію "Людина року", де спортсменка засвітила округлий живіт. Упродовж всієї вагітності Лілія Подкопаєва залюбки ділилась із прихильниками знімками та порадами, а після народження доньки всередині вересня без вагань показала її обличчя. 

Це не перші пологи Лілії Подкопаєвої. У 2007 році вона народила доньку Кароліну від бізнесмена Тимофія Нагорного. За рік до цього пара всиновила сина Вадима. Після розлучення діти залишились жити із зірковою мамою.

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Автор: Надія Біленко
Теги: LifeStyle Новини України Зіркові мами
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