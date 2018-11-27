Лілія Подкопаєва зворушливо привітала сина з днем народження: фото

Відома українська гімнастка Лілія Подкопаєва розчулила мережу своїм публічним привітанням сина Вадима з 13-річчям.

Про це Подкопаєва написала на своїй сторінці в Instagram.

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Спортсменка опублікувала спільне фото з Вадимом і побажала йому завжди бути чесним та відважним. "Будь собою. Бери від життя всі прекрасні моменти, мрій, радій, подорожуй", – зазначила Лілія.

Крім того, зіркова мама зробила колаж фотографій з сином, де показані різні роки з життя хлопчика. Перше фото – чорно-біле, на якому знаменитість тримає новонародженого малюка у себе в обіймах.



Лілія Подкопаєва з сином / Instagram @liliyapodkopaeva_official



Лілія Подкопаєва з сином / Instagram @vadymn12