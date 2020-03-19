Лілія Ребрик ізолювалася із сім'єю на дачі на час карантину: фото та відео

Знаменита українська телеведуча та акторка Лілія Ребрик, як і більшість зірок, підтримала карантин, який оголосили у зв'язку із пандемією коронавірусу. Разом із сім'єю вона ізолювалася в заміському будинку.

Ведуча програми "Ранок з Україною" закликала прихильників дотримуватися карантину і залишатися вдома. Лілія на своїй сторінці в інстаграмі показала, як проводить час в ізоляції та чим займаються її діти.

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Телеканал "Україна" запустив флешмоб під назвою #УкраїнаВдома. Лілія з чоловіком та дітьми приєдналися до нього.

Дуже серйозні обставини змушують нас сьогодні обмежити живе спілкування, змінити свій звичайний ритм життя, свої плани, але в таких умовах зараз вся Україна. Мої батьки в Чернівцях, ми – в Києві. Підтримуємо одне одного як можемо на відстані, не панікуємо і свідомо дотримуємось правил безпеки. Вірю, що все минеться!

– написала в публікації ведуча.

Вона запропонувала підписникам ділитися фото та відео, як вони проводять карантин.

Проведіть цей час із користю для себе, для своєї оселі, для своїх рідних. Зробіть те, що можливо ви відкладали на завтра і завжди не встигали. Зробіть це зараз. Діліться своїми ідеями і корисними порадами. Насправді, сидячи вдома, ми рятуємо одне одного, рятуємо своїх близьких, рятуємо нашу країну,

– зазначила Лілія.

Ребрик також показала, як її донька Діана робила годівничку та запальні танці з чоловіком.



