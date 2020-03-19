24 Канал Техно Здоров'я Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
more

Лілія Ребрик ізолювалася із сім'єю на дачі на час карантину: фото та відео

-
Лілія Ребрик / Instagram / @liliia.rebrik

Знаменита українська телеведуча та акторка Лілія Ребрик, як і більшість зірок, підтримала карантин, який оголосили у зв'язку із пандемією коронавірусу. Разом із сім'єю вона ізолювалася в заміському будинку.

Ведуча програми "Ранок з Україною" закликала прихильників дотримуватися карантину і залишатися вдома. Лілія на своїй сторінці в інстаграмі показала, як проводить час в ізоляції та чим займаються її діти.

Читайте також: Катя Осадча порадила серіали на час карантину: зіркова підбірка

Телеканал "Україна" запустив флешмоб під назвою #УкраїнаВдома. Лілія з чоловіком та дітьми приєдналися до нього. 

Дуже серйозні обставини змушують нас сьогодні обмежити живе спілкування, змінити свій звичайний ритм життя, свої плани, але в таких умовах зараз вся Україна. Мої батьки в Чернівцях, ми – в Києві. Підтримуємо одне одного як можемо на відстані, не панікуємо і свідомо дотримуємось правил безпеки. Вірю, що все минеться!
– написала в публікації ведуча.

Вона запропонувала підписникам ділитися фото та відео, як вони проводять карантин.

Проведіть цей час із користю для себе, для своєї оселі, для своїх рідних. Зробіть те, що можливо ви відкладали на завтра і завжди не встигали. Зробіть це зараз. Діліться своїми ідеями і корисними порадами. Насправді, сидячи вдома, ми рятуємо одне одного, рятуємо своїх близьких, рятуємо нашу країну,
– зазначила Лілія.

Ребрик також показала, як її донька Діана робила годівничку та запальні танці з чоловіком.


 

Кличко заявив, що метро у Києві не відкриють: деталі
сьогодні
Автор: Христина Кобак
Теги: Лілія Ребрик Карантин в Україні 2020 Коронавірус в Україні LifeStyle
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Пропозиції партнерів

Коментарі
Публікації
сьогодні 13:08 Вихідні на Великдень 2020: скільки днів будуть відпочивати українці
Квітослава Туз
сьогодні 12:16 Скасування гучних прем'єр та карантин: як коронавірус зруйнував плани Голлівуду
Юлія Михайлова
сьогодні 12:04 День весняного рівнодення 2020: дата і точний час
Квітослава Туз
сьогодні 11:45 Чи добре ви знаєте творчість Ліни Костенко – тест
Євгенія Мазур
сьогодні 10:55 Том Генкс, Ольга Куриленко та Лучіан Грейндж: які знаменитості захворіли на коронавірус
Юлія Турелик
Новини
Більше новин
Залиште відгук